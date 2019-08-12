Жизнь матери может оборваться в любой момент, если она просто повернёт голову

33-летняя Рэйчел Пигиллс из Англии страдает таким редким заболеванием, что только три специалиста в мире могут его вылечить.

Ещё два года назад Рэйчел Пигиллс была в отличной форме, а её здоровье — в полном порядке. Но всё резко изменилось, когда в августе 2017-го она начала принимать лекарства, регулирующее активность иммунной системы. За сентябрь и октябрь она сильно похудела. Кроме того, из-за сильной рвоты её пришлось госпитализировать три раза.

Я не могла встать с дивана. Я сразу же прекратила принимать лекарства, но симптомы продолжались Рэйчел Пигиллс

Рэйчел диагностировали болезнь Аддисона — редкое заболевание надпочечников, при котором они перестают вырабатывать гормоны кортизол и альдостерон в достаточном количестве. Ей назначили лечение стероидами, но ситуация становилась только хуже. Последней каплей стала нелепая случайность, когда Рэйчел ударилась головой о вентилятор.

Я принимала много стероидов, но продолжала худеть. Из-за адреналина у меня даже дрожали руки, но я всё равно была истощена и в любой момент могла просто заснуть Рэйчел Пигиллс

В мае 2019 года сканирование определило, что её мозг опускается к основанию черепа. Теперь любое неосторожное движение может закончиться внутренним обезглавливанием — полным отделением черепа от позвоночника. Из-за этого мама из Вустера, Англия, должна носить шейный бандаж и терпеть постоянные мигрень, головокружение и усталость.

Сейчас Рэйчэл и её муж пытаются собрать 135 000 фунтов стерлингов (10,7 млн рублей), чтобы заплатить хирургу из Испании. Он один из трёх человек в мире, способных провести операцию, чтобы соединить её шею и череп, сообщает Mirror.