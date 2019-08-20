Боль в шее оказалась страшной болезнью, и в то же утро девушку парализовало

Слабой болью в шее проблемы Хелен не ограничились. Через пару часов она почувствовала тяжесть в груди, которая мешала ей дышать. Перепугавшись, девушка вызвала скорую, и врачам пришлось вывозить Хелен на каталке. К тому моменту девушка уже не могла самостоятельно ходить, пишет Lad Bible.
Я сидела на больничной койке, и врач стучал молоточком по моей коленке. Ноги не двигались, как и руки. Я даже не могла вытереть собственные слёзы, они просто катились по щекам не переставая
Хелен Финчем
После обследования медики сообщили девушке ужасную новость: у неё миелит — воспаление спинного мозга, которое и привело к параличу. Шесть месяцев Хелен провела в больнице под бдительным надзором врачей, и ещё год она ходила на долгие и регулярные сеансы физиотерапии. К сожалению, лечение не очень-то помогло.
Сейчас домой к Хелен ходят соцработники и сиделки, которые помогают девушке с повседневными хлопотами. У Хелен не работают ноги и руки тоже почти бесполезны: максимум она может сама подносить ложку ко рту, но резать пищу — уже нет. Сейчас девушка собирает деньги на дальнейшее лечение и надеется, что у неё получится восстановиться.
Парализованная девушка стала глазами для слепого парня, обожающего путешествия