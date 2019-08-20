Боль в шее оказалась страшной болезнью, и в то же утро девушку парализовало

То утро 21-летней Хелен Финчем почти ничем не отличалось от предыдущих, только слегка ломило шею. Девушка решила, что во всём виновата неудобная поза во время сна, но позже оказалось, что всё куда хуже.

Слабой болью в шее проблемы Хелен не ограничились. Через пару часов она почувствовала тяжесть в груди, которая мешала ей дышать. Перепугавшись, девушка вызвала скорую, и врачам пришлось вывозить Хелен на каталке. К тому моменту девушка уже не могла самостоятельно ходить, пишет Lad Bible.

Я сидела на больничной койке, и врач стучал молоточком по моей коленке. Ноги не двигались, как и руки. Я даже не могла вытереть собственные слёзы, они просто катились по щекам не переставая Хелен Финчем

После обследования медики сообщили девушке ужасную новость: у неё миелит — воспаление спинного мозга, которое и привело к параличу. Шесть месяцев Хелен провела в больнице под бдительным надзором врачей, и ещё год она ходила на долгие и регулярные сеансы физиотерапии. К сожалению, лечение не очень-то помогло.

Сейчас домой к Хелен ходят соцработники и сиделки, которые помогают девушке с повседневными хлопотами. У Хелен не работают ноги и руки тоже почти бесполезны: максимум она может сама подносить ложку ко рту, но резать пищу — уже нет. Сейчас девушка собирает деньги на дальнейшее лечение и надеется, что у неё получится восстановиться.

Парализованная девушка стала глазами для слепого парня, обожающего путешествия