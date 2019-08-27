Сердце девушки остановилось на три минуты после того, как дома её укусил комар

25-летняя Ким Робинсон из Эссекса, Англия, развешивала бельё на заднем дворе после стирки, когда в ногу её укусил, как ей тогда показалось, обычный комар.

Вот только насекомое было переносчиком редкой, но серьёзной бактериальной инфекции. Некротический фасциит поражает ткани под кожей и окружающие мышцы и органы.

Я почувствовала острую боль в лодыжке, когда мыла руки. Она начала зудеть, а через день — опухать. Я не обращала особого внимания. Думала, мне просто нужны антибиотики Ким Робинсон

Когда инфекция была обнаружена, Ким срочно доставили ​​в больницу для проведения серьёзной операции по удалению заражённой области. Но состояние девушки на следующий день только ухудшилось. Хирурги приняли решение ампутировать ногу. Когда операция началась, произошёл коллапс лёгкого, а сердце остановилось. Чтобы не усугубить ситуацию, врачи поместили Ким в медицинскую кому на пять дней.

Когда я проснулась, я не знала, что была в коме. Мой бывший показал мне календарь, и я была так потрясена, что потеряла дар речи Ким Робинсон

Так странно, что всё это началось с укуса. Сейчас мне очень жаль, что я не позвонила докторам немедленно и не начала лечение антибиотиками. Теперь мои дети носят на своих руках антимоскитные браслеты Ким Робинсон

И хоть Ким победила инфекцию, сказать, что это счастливый финал, нельзя. В результате перенесённых операций у мамы четверых детей остались большие шрамы, эмфизема и посттравматическое расстройство, сообщает Mirror .

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