Из-за бракованного лекарства для желудка 16 детей стали похожи на оборотней

Гипертрихоз, или синдром оборотня, — заболевание, характеризующееся избыточным ростом волос на нетипичных участках тела человека, например на лице.

В Испании у 16 детей этот синдром развился после того, как они начали принимать омепразол для лечения расстройства желудка. Дело в том, что в медикаментах каким-то образом оказался миноксидил — компонент, стимулирующий рост волос.

Медикаменты с неверным составом могли попасть более чем в 30 аптек. После того как об инциденте стало известно властям, бракованные партии начали изымать из продажи.

Лицензия фармацевтической компании, которая произвела лекарство, приостановлена. Представитель компании утверждает, что ошибка в производстве была допущена на заводе поставщика в Индии.

Есть и хорошие новости: когда младенцы перестали принимать лекарство, рост волос уменьшился, сообщает Daily Mail.

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