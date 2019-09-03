Последним желанием отца, умирающего от рака, стали 20 минут на любимом пляже

В 2017 году у 45-летнего Криса Шоу, отца четырёх детей, обнаружили рак желудка. Мужчина боролся с ним изо всех сил, но спустя 14 месяцев скончался в кругу семьи.

Недавно Кайли Шоу из Перта, Австралия, в честь годовщины со дня смерти мужа опубликовала трогательный пост. В нём она рассказала, как семья скучает по Крису и как им повезло, что на их пути попадались добрые люди. Например, парамедики, которые перевозили Криса из больницы домой, пишет Daily Mail.

После неоднократных курсов химиотерапии, кажется, наступила долгожданная ремиссия, и семья отправилась на свой любимый пляж, чтобы отпраздновать это. Но по дороге на берег Крису стало плохо, а позже выяснилось, что рак вернулся. Врачи дали мужчине три дня, но тот не оправдал их ожиданий. Четыре недели Крис провёл в больнице, а затем попросился домой.

Во время поездки Кайли попросила парамедиков заехать на тот самый пляж, чтобы Крис в последний раз насладился солнцем, лёгким ветерком и солёными брызгами моря. Фельдшеры выполнили её просьбу и дали паре 20 минут наедине. Через две недели Крис умер, окружённый любящими его людьми.

Мы много времени проводили на этом пляже. В тот день парамедики стали нашими ангелами. Этот маленький поступок на самом деле имел огромное значение. Ничто не сможет заменить тот момент на пляже, ничто Кайли Шоу

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