6 симптомов, по которым можно вычислить смертельную "болезнь вейперов"

Врачи разводят руками: электронные сигареты вызывают серьёзные респираторные расстройства, но никто не знает, как именно это происходит. В числе подозреваемых — жидкость для вейпинга и марихуана.

Уже пять жителей США скончались от загадочного заболевания лёгких, предположительно, вызванного вейпингом, передаёт The Sun. Ещё более 450 человек находятся в больницах с похожими симптомами. Большинство из них — молодые люди в возрасте около 20 лет. Специалисты утверждают, что раньше не сталкивались ни с чем подобным.

Все пострадавшие обращались в больницу с идентичными жалобами: одышка боль в груди кашель тошнота лихорадка даже потеря веса Фото © The New England Journal of Medicine

По информации центров по контролю и профилактике заболеваний США в Северной Каролине, пять молодых пациентов были госпитализированы с диагнозом "липоидная пневмония". Это редкое заболевание связано с накоплением в лёгочной ткани жиров, которые могут попасть туда в том числе в результате вдыхания липидосодержащих веществ. Официальные органы призвали курильщиков отказаться от использования электронных устройств до выяснения всех обстоятельств.

Мы предупреждаем пользователей этих приспособлений об их потенциальной опасности Барбара Феррер, директор Департамента здоровья Лос-Анджелеса

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Принцип работы устройства для вейпинга прост: ароматизированная жидкость нагревается до состояния пара, который и вдыхается курильщиком. Но неиспарённые частицы остывшего масла при попадании в лёгкие могут причинить вред. Ещё одна проблема заключается в том, что многие ингредиенты жидкости не указываются на упаковке, что также чревато серьёзными последствиями. Например, известно, что жидкость с витамином Е — самая опасная.

Однако не все эксперты бьют в набат. Так, британские врачи продолжают настаивать на том, что электронные сигареты и их аналоги — отличная альтернатива обычным сигаретам, так как они на 95% менее вредны. Агентство по общественному здоровью Англии считает, что выводы американских коллег навеяны "ложными страхами".

Картина пока неполная, но, основываясь на тех данных, которые у нас есть, можно сделать вывод, что большая часть этих случаев связана с употреблением марихуаны или синтетических каннабиноидов и приобретением жидкости для вейпинга у уличных торговцев Мартин Докрелл, глава Службы по контролю за оборотом табака

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