6 симптомов, по которым можно вычислить смертельную "болезнь вейперов"

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Фото © Instagram/simahherman

Врачи разводят руками: электронные сигареты вызывают серьёзные респираторные расстройства, но никто не знает, как именно это происходит. В числе подозреваемых — жидкость для вейпинга и марихуана.

Уже пять жителей США скончались от загадочного заболевания лёгких, предположительно, вызванного вейпингом, передаёт The Sun. Ещё более 450 человек находятся в больницах с похожими симптомами. Большинство из них — молодые люди в возрасте около 20 лет. Специалисты утверждают, что раньше не сталкивались ни с чем подобным.

Все пострадавшие обращались в больницу с идентичными жалобами:

  1. одышка
  2. боль в груди
  3. кашель
  4. тошнота
  5. лихорадка
  6. даже потеря веса

Фото © The New England Journal of Medicine

По информации центров по контролю и профилактике заболеваний США в Северной Каролине, пять молодых пациентов были госпитализированы с диагнозом "липоидная пневмония". Это редкое заболевание связано с накоплением в лёгочной ткани жиров, которые могут попасть туда в том числе в результате вдыхания липидосодержащих веществ. Официальные органы призвали курильщиков отказаться от использования электронных устройств до выяснения всех обстоятельств.

<p>Сима Херман, 18 лет. Из-за увлечения вейпингом девушку пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/simahherman/?hl=ru" target="_blank">simahherman</a></p>

Мы предупреждаем пользователей этих приспособлений об их потенциальной опасности

Барбара Феррер, директор Департамента здоровья Лос-Анджелеса

Это похоже на эпидемию. Что-то здесь явно не так

Мелоди Пирцада, педиатр-пульмонолог

Принцип работы устройства для вейпинга прост: ароматизированная жидкость нагревается до состояния пара, который и вдыхается курильщиком. Но неиспарённые частицы остывшего масла при попадании в лёгкие могут причинить вред. Ещё одна проблема заключается в том, что многие ингредиенты жидкости не указываются на упаковке, что также чревато серьёзными последствиями. Например, известно, что жидкость с витамином Е — самая опасная.

<p>Купер Стивенс, 16 лет. Пользовался вейпом до 100 раз в день. Фото © ABC13</p>

Однако не все эксперты бьют в набат. Так, британские врачи продолжают настаивать на том, что электронные сигареты и их аналоги — отличная альтернатива обычным сигаретам, так как они на 95% менее вредны. Агентство по общественному здоровью Англии считает, что выводы американских коллег навеяны "ложными страхами".

Картина пока неполная, но, основываясь на тех данных, которые у нас есть, можно сделать вывод, что большая часть этих случаев связана с употреблением марихуаны или синтетических каннабиноидов и приобретением жидкости для вейпинга у уличных торговцев

Мартин Докрелл, глава Службы по контролю за оборотом табака

Чирлидерша, обожавшая солярий, пожертвовала своей красотой, чтобы выжить

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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