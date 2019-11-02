Эти слова убивают. Как мы программируем себя на болезни и неудачи

Люди часто обращаются к врачу с жалобами на ту или иную болезнь, искренне не понимая, откуда она взялась. Но учёные ещё в 60-х годах прошлого века выявили, что речь и мышление тесно связаны. Всё, что мы говорим, — не просто слова, а сознательное программирование себя на успех или неудачу, здоровье или болезнь. Кроме того, существуют выражения, которые настраивают человека на определённую волну бедствий и даже сексуальных неудач. Как избежать проблем в социуме и личной жизни, Лайфу рассказали психологи.

— Есть множество слов-маркеров, которые формируют негативную установку и относятся к так называемой органической речи. Когда человек в настоящем времени использует разные выражения, связанные с разрушением, напрасно думать, что мозг не слышит всё это и не принимает как руководство к действию, — отметила психолог и лингвист Анжелика Чапанова.

Здоровье

Меня это убило Установка на саморазрушение. У человека, который часто произносит эту фразу, в перспективе будут комплексные проблемы со здоровьем © GIPHY

Сердце разрывается Проблемы с сердечно-сосудистой системой, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, инфаркт миокарда © GIPHY

Бесит Если часто употреблять это слово, можно получить проблемы с головным мозгом: сосудистые патологии, менингит, рассеянный склероз © GIPHY

Глаза бы мои тебя не видели Если злоупотреблять выражением, у вас точно будут проблемы со зрением — близорукость, отёк века, воспаление роговицы, катаракта © GIPHY

Не хотел бы оказаться в его шкуре Заболевания кожи, аллергия, аллергический дерматит, меланома © GIPHY

— Люди часто говорят так про свою работу. Я рекомендую пересмотреть свои взгляды либо сменить профессию или рабочее место. Потому что цена таким высказываниям слишком высока. Я встречала людей, которые стали инвалидами из-за ругани, — рассказала Анжелика Чапанова.

Работоспособность и саморазвитие

Это выше моих сил Человек сознательно отсекает от себя все возможности, которые даёт жизнь, и пропускает новые способности © GIPHY

Не хочу, но заставляют С такой установкой вы всегда будете ведомы и зависимы, вам будут диктовать правила, всем будет плевать на ваше мнение © GIHPY

Это невозможно Самая разрушительная установка. Она концентрирует в себе зависимость, упущенные возможности, отсутствие развития © GIPHY

Сексуальные отношения

Критика и негатив в речи, конечно же, отрицательно влияют и на любовные отношения. По словам сексолога Дианы Генварской, это могут быть слова, которые выражают ваше сомнение относительно способностей партнёра. Эксперты выделяют ряд стоп-выражений, неприемлемых в постели.

Ты лучше, чем… Даже если вы таким способом делаете комплимент, поверьте, постель — не лучшее место для того, что сравнивать партнёров © GIPHY

— Любой из партнёров, независимо от пола, слова о других женщинах или мужчинах воспринимает как вызов, если только вы не говорите крайне критически, добавляя самую негативную характеристику — "убийца" или "воровка", — объясняет врач-психотерапевт и сексолог Александр Полеев.

То есть при женщине говорить положительно о другой женщине нельзя. На подсознательном уровне ваша подруга начнёт подозревать вас в измене.

Лишними становятся темы о предыдущих отношениях и браке Любые положительные подробности прошлых браков негативно влияют на выстраивание новых отношений © GIPHY

Психотерапевт Полеев рассказал, что любая критика недостатков тела вашей партнёрши становится для неё большим стрессом, даже если вы соглашаетесь со справедливо высказанной мыслью её подруг или фитнес-тренера.

О женской фигуре как о покойнике — либо хорошо, либо ничего Например, даже если бёдра женщины больше, чем нравится мужчине, следует утверждать, что они имеют красивую форму © GIPHY

Александр Полеев отметил, что потребителями антидепрессантов во всём мире является 92% женщин. Поскольку у большинства женщин есть комплекс неполноценности и им крайне важно одобрение мужчин, прекрасной половине нужны комплименты и похвала. Если в отношениях это присутствует, на женщину вряд ли сможет повлиять более высокий статус и материальный достаток другого мужчины, не дающего ей такой поддержки.