Эти слова убивают. Как мы программируем себя на болезни и неудачи

Люди часто обращаются к врачу с жалобами на ту или иную болезнь, искренне не понимая, откуда она взялась. Но учёные ещё в 60-х годах прошлого века выявили, что речь и мышление тесно связаны. Всё, что мы говорим, — не просто слова, а сознательное программирование себя на успех или неудачу, здоровье или болезнь. Кроме того, существуют выражения, которые настраивают человека на определённую волну бедствий и даже сексуальных неудач. Как избежать проблем в социуме и личной жизни, Лайфу рассказали психологи.
— Есть множество слов-маркеров, которые формируют негативную установку и относятся к так называемой органической речи. Когда человек в настоящем времени использует разные выражения, связанные с разрушением, напрасно думать, что мозг не слышит всё это и не принимает как руководство к действию, — отметила психолог и лингвист Анжелика Чапанова.
Здоровье
Меня это убило
Установка на саморазрушение. У человека, который часто произносит эту фразу, в перспективе будут комплексные проблемы со здоровьем
Сердце разрывается
Проблемы с сердечно-сосудистой системой, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, инфаркт миокарда
Бесит
Если часто употреблять это слово, можно получить проблемы с головным мозгом: сосудистые патологии, менингит, рассеянный склероз
Глаза бы мои тебя не видели
Если злоупотреблять выражением, у вас точно будут проблемы со зрением — близорукость, отёк века, воспаление роговицы, катаракта
Не хотел бы оказаться в его шкуре
Заболевания кожи, аллергия, аллергический дерматит, меланома
— Люди часто говорят так про свою работу. Я рекомендую пересмотреть свои взгляды либо сменить профессию или рабочее место. Потому что цена таким высказываниям слишком высока. Я встречала людей, которые стали инвалидами из-за ругани, — рассказала Анжелика Чапанова.
Работоспособность и саморазвитие
Это выше моих сил
Человек сознательно отсекает от себя все возможности, которые даёт жизнь, и пропускает новые способности
Не хочу, но заставляют
С такой установкой вы всегда будете ведомы и зависимы, вам будут диктовать правила, всем будет плевать на ваше мнение
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Это невозможно
Самая разрушительная установка. Она концентрирует в себе зависимость, упущенные возможности, отсутствие развития
Сексуальные отношения
Критика и негатив в речи, конечно же, отрицательно влияют и на любовные отношения. По словам сексолога Дианы Генварской, это могут быть слова, которые выражают ваше сомнение относительно способностей партнёра. Эксперты выделяют ряд стоп-выражений, неприемлемых в постели.
Ты лучше, чем…
Даже если вы таким способом делаете комплимент, поверьте, постель — не лучшее место для того, что сравнивать партнёров
— Любой из партнёров, независимо от пола, слова о других женщинах или мужчинах воспринимает как вызов, если только вы не говорите крайне критически, добавляя самую негативную характеристику — "убийца" или "воровка", — объясняет врач-психотерапевт и сексолог Александр Полеев.
То есть при женщине говорить положительно о другой женщине нельзя. На подсознательном уровне ваша подруга начнёт подозревать вас в измене.
Лишними становятся темы о предыдущих отношениях и браке
Любые положительные подробности прошлых браков негативно влияют на выстраивание новых отношений
Психотерапевт Полеев рассказал, что любая критика недостатков тела вашей партнёрши становится для неё большим стрессом, даже если вы соглашаетесь со справедливо высказанной мыслью её подруг или фитнес-тренера.
О женской фигуре как о покойнике — либо хорошо, либо ничего
Например, даже если бёдра женщины больше, чем нравится мужчине, следует утверждать, что они имеют красивую форму
Александр Полеев отметил, что потребителями антидепрессантов во всём мире является 92% женщин. Поскольку у большинства женщин есть комплекс неполноценности и им крайне важно одобрение мужчин, прекрасной половине нужны комплименты и похвала. Если в отношениях это присутствует, на женщину вряд ли сможет повлиять более высокий статус и материальный достаток другого мужчины, не дающего ей такой поддержки.