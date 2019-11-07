Муж показал на фото, как деменция за 4 года изменила его жизнерадостную жену

В последние несколько лет Доминик Корделл из Чешира, Англия, посвящает любимой жене всё своё время. От весёлой толстушки не осталось и следа: деменция почти полностью стёрла личность 56-летней Джилл, оставив её в прошлом.

Доминик и Джилл познакомились на службе в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Чувства разгорелись мгновенно, и через короткое время пара сыграла свадьбу. Влюбиться в Джилл было легче лёгкого — всегда активная хохотушка притягивала к себе взгляды и была душой компании. Поэтому, когда её настроение стало меняться в худшую сторону, это заметили все, пишет The Sun.

Сперва, в 2015 году, Джилл начала в разговоре путать и забывать слова. Она хотела кружку горячей воды с пакетиком в ней вместо чая и просила достать сумку из койота, а не "тойоты". Доминик и две их дочери — Эмили и Джорджия — предлагали Джилл обратиться к врачу, но она отмахивалась, списывая всё на усталость. А затем начались вспышки раздражения и проблемы с движениями.

В 2016 году врачи диагностировали у женщины редкую форму деменции. Гостиную пришлось переоборудовать в спальню, когда Джилл больше не могла ходить, а всю твёрдую пищу заменить на пюре. Она больше не могла говорить и общалась с семьёй простенькими рисунками. Её 55-летний муж принялся ухаживать за ней круглыми сутками, не спуская с неё глаз.

Она стала бледной версией себя. Начала угасать ментально и физически, будто деменция просто стирала её личность. Не знаю, помнит ли она меня, но, когда я держу её за руку, это ощущается так же, как и 33 года назад. Болезнь не смогла забрать у нас это Доминик Корделл

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