Муж показал на фото, как деменция за 4 года изменила его жизнерадостную жену

56

Фото © Facebook / Dominic Cardall 

В последние несколько лет Доминик Корделл из Чешира, Англия, посвящает любимой жене всё своё время. От весёлой толстушки не осталось и следа: деменция почти полностью стёрла личность 56-летней Джилл, оставив её в прошлом.

Доминик и Джилл познакомились на службе в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Чувства разгорелись мгновенно, и через короткое время пара сыграла свадьбу. Влюбиться в Джилл было легче лёгкого — всегда активная хохотушка притягивала к себе взгляды и была душой компании. Поэтому, когда её настроение стало меняться в худшую сторону, это заметили все, пишет The Sun.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/domc1610/" target="_blank"><strong>domc1610</strong></a></p>

Сперва, в 2015 году, Джилл начала в разговоре путать и забывать слова. Она хотела кружку горячей воды с пакетиком в ней вместо чая и просила достать сумку из койота, а не "тойоты". Доминик и две их дочери — Эмили и Джорджия — предлагали Джилл обратиться к врачу, но она отмахивалась, списывая всё на усталость. А затем начались вспышки раздражения и проблемы с движениями.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dominic.cardall?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCXKoVqwJtgZf8lYzEPUBpT7ITP-THgRBG5Xm4qryJNdHQsIlZmaw1n7OsR-RXgp-vRnl1V8blhM-Cj&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Dominic Cardall</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.facebook.com/jess.cardall1?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCEUa1a6vYch835uQu-7NtwZ536l3yJlv7sj7DipbrV6vvQrYDAFvARZc_i4I0pJtA1ELXJPnP1NtxQ&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Jess Cardall</strong></a></p>

В 2016 году врачи диагностировали у женщины редкую форму деменции. Гостиную пришлось переоборудовать в спальню, когда Джилл больше не могла ходить, а всю твёрдую пищу заменить на пюре. Она больше не могла говорить и общалась с семьёй простенькими рисунками. Её 55-летний муж принялся ухаживать за ней круглыми сутками, не спуская с неё глаз.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dominic.cardall?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCXKoVqwJtgZf8lYzEPUBpT7ITP-THgRBG5Xm4qryJNdHQsIlZmaw1n7OsR-RXgp-vRnl1V8blhM-Cj&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Dominic Cardall</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.facebook.com/jess.cardall1?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCEUa1a6vYch835uQu-7NtwZ536l3yJlv7sj7DipbrV6vvQrYDAFvARZc_i4I0pJtA1ELXJPnP1NtxQ&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Jess Cardall</strong></a></p>

Она стала бледной версией себя. Начала угасать ментально и физически, будто деменция просто стирала её личность. Не знаю, помнит ли она меня, но, когда я держу её за руку, это ощущается так же, как и 33 года назад. Болезнь не смогла забрать у нас это

Доминик Корделл

Перед смертью папа написал для дочки 19 открыток, чтобы всегда быть рядом

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×