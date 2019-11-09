Смертность от рака печени выросла в 3 раза за последние 20 лет: вот его симптомы

По мнению врачей, ситуация ухудшилась из-за поздней диагностики заболевания, причём четверть случаев связана с ожирением.

По данным британской благотворительной организации Cancer Research UK, в 2017 году от рака печени умерло 5700 жителей страны — на 78% больше, чем десять лет назад, сообщает The Sun. По мнению исследователей, половину смертельных случаев можно было бы предотвратить благодаря ранней диагностике.

К сожалению, прогресс в лечении рака продвигается мучительно медленно. Кроме того, сейчас мы диагностируем заболевание гораздо чаще, поэтому наблюдаем рост статистики Хелен Ривз, Университет Ньюкасла (Англия)

Эксперты отмечают, что число случаев рака печени утроилось всего за два десятилетия, и 25% из них связаны с ожирением. Каждая пятая опухоль развивается на фоне табакокурения, добавляют врачи.

Результаты исследований подчёркивают насущную необходимость в разработке стратегий профилактики заболеваний печени в целом и гепатоцеллюлярной карциномы в частности Аня Бёртон, Агентство по защите здоровья (Англия)

Рак печени является одной из самых тяжёлых форм злокачественной опухоли — выживаемость больного в течение пяти лет составляет всего 6%. Главная проблема заключается в том, что заболевание трудно обнаружить на ранней стадии, а когда проявляются его симптомы, то дело заходит уже слишком далеко. Вот признаки, при появлении которых нужно немедленно ехать в больницу:

пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);

отёк живота (из-за скопления жидкости или растущей опухоли);

лихорадка;

рвота с кровью;

дёгтеобразный стул (мелена).

Помимо этого, врачи советуют обращать внимание на такие симптомы, как слабость, плохое самочувствие, потеря аппетита, тошнота, резкая потеря веса, боль или дискомфорт в области печени, кожный зуд, необычно тёмная моча и бледный стул, а также снижение либидо.

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