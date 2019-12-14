Редкая болезнь лишила девушку еды на всю жизнь, и даже глоток воды вызывает боль

Теперь 30-летняя Джемма Леви из Лондона вынуждена проводить свою жизнь, не расставаясь с трубками для кормления и лекарствами — автомат капельного питания подключён к ней 22 часа в сутки.

У Джеммы диагностировали синдром Элерса — Данлоса лишь в прошлом году, хотя симптомы начали появляться с 12 лет. Сейчас, когда болезнь развилась, вся пищеварительная система девушки парализована. Даже крохотный глоток воды вызывает у неё тошноту.

Никакого лечения болезни нет, поэтому до конца жизни она будет привязана к капельнице с питанием. Но девушка полна решимости — она уверена, что её это не сломит, тем более у неё есть надёжная опора.

Муж девушки Алекс поддержал её, когда стало известно о малоприятных перспективах жизни с синдромом. И, даже несмотря на то что мужчина мечтал о собственном ребёнке, он, скрепя сердце, отказался от своих планов. Теперь молодой человек стал опекуном своей жены. Только благодаря его поддержке Джемма не опускает руки.

Алекс никогда не жаловался. Даже когда ему пришлось стать моим опекуном и помогать мне во всём. За последние полтора месяца моя жизнь кардинально изменилась Джемма Леви

Я провожу жизнь в больницах, на операциях, приёмах у врачей... Просто лежу на диване. 22 часа в сутки я привязана к капельнице, которая меня "кормит". Меня постоянно тошнит, хотя мой желудок пуст Джемма Леви

Помимо проблем с пищеварением у Джеммы есть и множество других симптомов, которые только усложняют ей жизнь. Из-за дефекта выработки коллагена суставы девушки гиперподвижны, а кожа сверхэластична. Это вызывает серьёзные проблемы со спиной и плечами, пишет Daily Mail.

Я никогда не смогу снова есть. Мне больше не удастся насладиться суши, шоколадкой или праздничным тортом, которые я очень любила. Теперь моя жизнь зависит от трубок и лекарств. Но с поддержкой семьи и друзей синдром никогда... никогда не победит меня Джемма Леви

Сердце девушки остановилось на три минуты после того, как дома её укусил комар