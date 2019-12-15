Они пожертвовали свои волосы на парики для больных раком: 15 фото до и после

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Фото © Instagram/eleanor.wolz

Если вы хотите стать донором, но сама мысль о текущей по трубкам крови повергает вас в ужас, воспользуйтесь альтернативным вариантом: отрастите пышную шевелюру, а потом состригите её в пользу тех, кто проходит курс химиотерапии.

Bored Panda публикует фотографии смельчаков, которые изменились до неузнаваемости ради незнакомых людей, нуждающихся в помощи.

Облысение — самый частый побочный эффект химиотерапии, которой подвергают пациентов со злокачественными опухолями

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/a.nnabridges/" target="_blank">a.nnabridges</a></p>

Потеря волос не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии онкобольных, особенно детей, поэтому они нуждаются в париках

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/hayleys_hairdressing_liverpool/" target="_blank">hayleys_hairdressing_liverpool</a></p>

Любой желающий может пожертвовать свою шевелюру в специальные банки волос, и многие с удовольствием пользуются этой возможностью

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/eleanor.wolz/" target="_blank">eleanor.wolz</a></p>

Например, эта женщина и шестеро её сыновей пожертвовали более пяти метров волос для больных детей

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/CWHLMI/" target="_blank">CWHLMI</a></p>

76 см огненно-рыжих волос тоже ушли на парики

<p>Фото © Imgur</p>

Возможно, короткая стрижка не самый лучший вариант для зимы, но мысль о том, что 60 см моих волос будут использованы для детских париков, греет меня сильнее

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mikmcgiv/" target="_blank">mikmcgiv</a></p>

Наконец-то мы это сделали! Мы решили пожертвовать свои волосы на парики

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/chelzeerenee/" target="_blank">chelzeerenee</a></p>

Я стал донором волос пару недель назад. Делаю это впервые

<p>Фото © Reddit</p>

Мой племянник два года отращивал волосы специально для этого

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/storkpatrol" target="_blank">storkpatrol</a></p>

Это уже пятый раз, когда я жертвую волосы для детей, которые прошли через химиотерапию

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mikaylanoel/" target="_blank">mikaylanoel</a></p>

Я отращивал волосы четыре года. Постригся и как будто заново родился

<p>Фото © Reddit</p>

Состригла больше половины...

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rodrigovizu/" target="_blank">rodrigovizu</a></p>

Я решил побриться налысо ради детишек

<p>Фото © Reddit</p>

55 см моих волос доставлены в благотворительную организацию Little Princess Trust

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dropdeaddisappointment/" target="_blank">dropdeaddisappointment</a></p>

Я отращиваю и состригаю волосы каждые два года

<p>Фото © Reddit</p>

Бразильский дантист дарит беднякам голливудские улыбки: 15 фото до и после

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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