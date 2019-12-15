Они пожертвовали свои волосы на парики для больных раком: 15 фото до и после

Bored Panda публикует фотографии смельчаков, которые изменились до неузнаваемости ради незнакомых людей, нуждающихся в помощи.
Облысение — самый частый побочный эффект химиотерапии, которой подвергают пациентов со злокачественными опухолями
Потеря волос не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии онкобольных, особенно детей, поэтому они нуждаются в париках
Любой желающий может пожертвовать свою шевелюру в специальные банки волос, и многие с удовольствием пользуются этой возможностью
Например, эта женщина и шестеро её сыновей пожертвовали более пяти метров волос для больных детей
76 см огненно-рыжих волос тоже ушли на парики
Возможно, короткая стрижка не самый лучший вариант для зимы, но мысль о том, что 60 см моих волос будут использованы для детских париков, греет меня сильнее
Наконец-то мы это сделали! Мы решили пожертвовать свои волосы на парики
Я стал донором волос пару недель назад. Делаю это впервые
Мой племянник два года отращивал волосы специально для этого
Это уже пятый раз, когда я жертвую волосы для детей, которые прошли через химиотерапию
Я отращивал волосы четыре года. Постригся и как будто заново родился
Состригла больше половины...
55 см моих волос доставлены в благотворительную организацию Little Princess Trust
Я отращиваю и состригаю волосы каждые два года
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