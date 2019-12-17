От рта до морга. Какие опасные болезни начинаются с ротовой полости

Ассоциация стоматологов Москвы предложила М инздраву устанавливать пациентам во рту чипы, на которые запишут истории болезней и лечения. Отсканировав чип, врач сможет с более высокой точностью определить проблему со здоровьем у конкретного пациента и назначить соответствующее лечение, исходя из данных, записанных на этот информационный носитель.

Специалисты говорят, что даже без чипа можно достоверно сказать, что происходит с человеческим организмом и какая ему грозит опасность.

Болезни сердца Проблемы с гигиеной полости рта часто связаны с формированием сердечной недостаточности и других заболеваний Фото © Shutterstock

Постоянное воспаление дёсен и соединительных тканей, возникшее на фоне проблем с гигиеной, провоцирует рост опасных бактерий. Регулярно попадая в кровь, они продолжают поддерживать хроническое воспаление, которое, в свою очередь, повышает риски формирования сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни желудочно-кишечного тракта Белёсый налет, потрескавшийся язык и воспаления — признаки заболеваний ЖКТ Фото © Shutterstock

Кровоточивость и воспаление дёсен могут сигнализировать о нехватке воды в организме. Возможно, так проявляются проблемы с выведением жидкости. Плохое питание и недостаток витаминов, особенно витамина С в зимний период, часто становятся причиной шаткости зубов и их выпадения впоследствии.

Психологические проблемы Психотерапевты указывают на психосоматические причины проблем с зубами Фото © Pixabay

Зубы связаны с пережёвыванием, обработкой и усваиванием не только еды, но и мыслей, эмоций и идей. Поэтому они так часто болят у людей нерешительных, не способных к осознанности и анализу.

Аналогичные проявления бывают на зубах у трусливых людей, которые не могут постоять за себя. Это психосоматическое расстройство эксперты объясняют тем, что зубы используют для кусания, а значит, проблемы с ними могут указывать на эмоциональную беспомощность и невозможность постоять за себя, то есть "укусить" обидчика.

Онкозаболевания Есть прямая связь между развитием рака и других смертельных заболеваний и бактерией Porphyromonas gingivalis Фото © cancer

Она базируется в полости рта, где провоцирует определённые формы пародонтита, а также встречается в верхней части желудочно-кишечного тракта. Учёные доказали, что при определённых обстоятельствах она может стать причиной развития злокачественных образований.

Самый лучший способ исключить этот фактор риска — соблюдать гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога. Эта же бактерия может провоцировать и другие заболевания.

Слабоумие, Альцгеймер Это подтвердили и испытания на мышах. Им ввели в организм бактерии и болезнь Альцгеймера Фото © Shutterstock

Другие заболевания, которые провоцирует бактерия: диабет, ревматоидный артрит, атеросклероз, ожирение печени.

Пока не удаётся уничтожить этот вид бактерий. Но так как его нет у новорождённых, потому что эти бактерии начинают размножаться в ротовой полости примерно в подростковом возрасте, то есть надежда, что вакцинация поможет предотвратить заражение.

Сейчас в нескольких лабораториях идёт разработка вакцины, её уже протестировали на мышах в Мельбурнском университете. И скоро планируют испытать на людях.

Пока учёные ломают головы над тем, как спасти человечество от страшных заболеваний, у нас остаётся одно верное средство — гигиена. Ничего надёжнее человечество пока не придумало.