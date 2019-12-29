Пластика обернулась для девушки серьёзным повреждением мозга, разрушив её жизнь

Родители девушки из Колорадо, США в отчаянии — их дочь, ещё недавно окончившая школу, чуть не распрощалась с жизнью. Но на этом неприятности семьи не закончились.

Когда 18-летняя Эммалин Нгуен легла под нож пластического хирурга, она была совершенно здорова. Девушка совсем недавно окончила школу. Мама не могла нарадоваться дочерью, вот только теперь жизнь семьи превратилась в кошмар.

Во время операции, за которую они заплатили 6 тыс. долларов (374 тыс. рублей), пациентка перенесла остановку сердца, и сейчас её мозг серьёзно повреждён.

Через 15 минут после того как девушке ввели анестезию, врачи заметили, что губы и лицо пациентки посинели, и цианоз быстро распространялся на руки и верхнюю часть туловища. По словам мамы Эммалин, врач не раз вводил её в заблуждение относительно состояния дочери.

Он сказал: "Всё нормально, Эммалин в порядке. Она молода, здорова, с ней всё будет хорошо, ей просто не терпится проснуться" Фам Линн, Мама Эммалин

Во время 5-часовой операции у девушки 2 раза останавливалось сердце. В итоге пришлось вызывать скорую помощь — пластическому хирургу не хватало знаний, чтобы спасти Эммалин от смерти.

После того, как Нгуен доставили в больницу и откачали, она провела там 22 дня. Доктора сразу заметили неврологические отклонения. Позже стало понятно, что девушка находится в бессознательном состоянии: она не может самостоятельно есть, двигаться, говорить.

Мама сообщила, что сейчас Эммалин находится в реабилитационном центре. У неё серьёзно повреждён мозг, и в этом она винит пластического хирурга и медсестру-анастезиолога.

Чудо, что она смогла всё пережить и продолжить бороться. Не знаю, как эти люди могут спать по ночам, зная, что они сделали с моей дочкой Фам Линн, Мама Эммалин

Родственники пострадавшей уже подали в суд на нерадивых врачей и надеются на справедливый суд, сообщает Fox News. Фам знает, что судебные разбирательства не вернут её дочь, но уверена, виновные должны ответить по заслугам.

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