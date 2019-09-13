Первые симптомы смертельной болезни Фриске и Заворотнюк

Лайф пообщался с экспертами и выяснил, какими бывают первые жалобы пациентов, которым поставили страшный диагноз — рак мозга.

По данным СМИ, опухоль мозга обнаружили у актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" и её супруг Пётр Чернышёв узнали о страшной болезни после рождения их общей дочери Милы год назад. Как рассказал главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылёв, не только опухоли головного мозга, но и многие другие часто выявляются именно во время или после беременности.

— Сама беременность не провоцирует появление новых опухолей, — сказал специалист. — Если у женщины есть маленькая опухоль, которая себя ещё не проявила, то беременность провоцирует её бурный рост.

По словам онколога, беременность — это огромный гормональный взрыв для организма. На этом фоне новообразования получают возможность быстрого роста. Болезнь Жанны Фриске, которая стала проявлять себя во время беременности, также появилась ещё до того.

— Имеющийся опухолевый процесс может активизироваться на фоне беременностей, ЭКО. Но само по себе ЭКО не может быть фактором, который запускает опухолевый процесс, — говорит Пылёв. — Именно период роста плода вызывает активность опухолевых процессов.

Тревожные симптомы

В зависимости от локализации опухоли могут возникнуть такие неврологические "звоночки", как головная боль, слабость конечностей и судороги, головокружение, двигательные и речевые нарушения, нарушение процесса глотания и даже эпилептические приступы, быстрое ухудшение зрения и снижение слуха.

— Если возникают неврологические симптомы, нужно обратиться к врачу-неврологу. Далее специалист решает, отправить ли пациента на дальнейшее исследование, например, на МРТ, — говорит онколог.

Ранее после продолжительной болезни скончалась известная певица, актриса и телеведущая Жанна Фриске. Врачи диагностировали у неё глиобластому — злокачественную и быстро развивающуюся форму опухоли головного мозга.