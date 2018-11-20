Рыбаки выловили тело футбольного болельщика, который исчез прямо во время матча

32-летний Ян Пауэрс таинственно исчез во время футбольного матча на стадионе Ливайс в Санта-Кларе, штат Калифорния, 12 ноября. Полиция безуспешно разыскивала мужчину, пока его тело не обнаружили неподалёку от берега местные рыбаки, сообщает Daily Mail.

12 ноября футбольный фанат и ветеран Армии США Ян Пауэрс пришёл на игру любимой команды с подругой Челси Роббинс и двумя детьми, а затем внезапно исчез. Девушка рассказала полиции, что оставила возлюбленного, чтобы зайти в туалет, и за это время он пропал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ян Пауэрс вышел со стадиона и некоторое время прогуливался по стоянке, но спустя полчаса пропал из виду. Челси Роббинс пыталась до него дозвониться, но мужчина не брал трубку. При этом его автомобиль так и остался стоять на ближайшей стоянке.

И вот теперь тело полностью одетого Яна обнаружили местные рыбаки. Погибший болельщик нашёлся примерно в двух милях от стадиона Ливайс. Экспертам ещё предстоит определить причину смерти мужчины, однако полиция рассматривает её как подозрительную.