Пожертвования или откаты? За что фармкомпании платят больницам миллиарды рублей

Если вы лежите в государственной больнице и вам дают лекарство, скорее всего, его привезла туда компания "Р-Фарм". Это главный поставщик Минздрава и многих клиник. В 2017 году компания получила госзаказы на 33,7 млрд рублей. А её владелец — 39-летний Алексей Репик — попал в рейтинг богатейших людей мира Forbes с состоянием $2,1 млрд.

Ранее Лайф рассказывал , как этот молодой бизнесмен шёл к успеху. Особенно ему везло с госзаказами в Ярославской области. При этом Алексей Репик подружился с бывшим губернатором Сергеем Вахруковым. Они даже зарегистрировали некоммерческое партнёрство и построили себе дома по соседству рядом в Волгой. А главой местного депздрава тогда был Игорь Каграманян. Потом он пошёл на повышение и стал первым замминистра здравоохранения. А Репик — королём госзакупок.

Отчётность "Р-Фарма" показывает, что с больницами он тоже выстраивает дружеские отношения. В 2017 году компания передала 119 млн рублей больницам, врачебным ассоциациям и отдельным врачам.

Не все из них перечислены по отдельности в отчётности, но названия, например, 41 больницы раскрыты. Они получили "ценности" в виде грантов или пожертвований на 30 млн рублей. От абсолютного большинства этих больниц "Р-Фарм" получил в 2017 году и с начала 2018-го госзаказы — на общую сумму 369 млн рублей (в 12 раз больше).

— Наверняка этот взаимообмен отражает взаимоотношения между компанией и больницей. Таким образом фармкомпания получает гарантированный сбыт препаратов в тех медорганизациях, с которыми она имеет такие особые отношения, — сказал Сергей Шишкин, директор центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ.

По закону о госзакупках, на торгах должна быть не дружба, а конкуренция. Это делало бы цены на лекарства ниже и в итоге позволяло бы больнице закупать больше препаратов. А сейчас многие пациенты вынуждены сами покупать себе лекарства, даже находясь в стационаре, потому что иначе лечить их нечем, как рассказывал Лайф.

Но на этот счёт уже давно пессимистично высказывается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как говорил в апреле 2017 года начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уровень картелизации государственных закупок в сфере здравоохранения в России достигает 50%. По его словам, в сговорах принимают участие производители, дистрибьюторы, поставщики и заказчики.

— Мы анализируем, как проходят торги. Если на них картель, снижение цены происходит максимум на 0,5–1%. А если на торгах честная и здоровая конкуренция, снижение цены должно быть 20–22%, в некоторых случаях до 40%. И мы проверяем, как эти госконтракты потом выполняются. Обычно они бывают выполнены в срок и без претензий по качеству. То есть потенциально государственный бюджет мог бы экономить 20%, если бы не было картелей, — говорил Тенишев.

В этом свете пожертвования "Р-Фарма" действительно выглядят подозрительно. Впрочем, есть и другое мнение.

— Это скорее способ для фармкомпании познакомить медиков с теми или иными препаратами (если в качестве пожертвования передаются лекарства. — Прим. Лайфа), — сказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. — Хотя понятно, что компании делают пожертвования и выделяют гранты не только из доброй воли. Очевидно, некоторый элемент нематериального стимулирования продаж здесь также имеет место.

Лайф отправил запросы в десяток больниц, которые получили пожертвования от "Р-Фарма". Оперативно ответили несколько из них.

Краевой эндокринологический диспансер в Ставрополе Пожертвования от "Р-Фарма" — 81 тыс. рублей Контракты с "Р-Фармом": 2017 год — 3,2 млн рублей 2018 год — 2,4 млн рублей

Как сказали Лайфу в бухгалтерии диспансера, от "Р-Фарма" "были получены в виде благотворительного пожертвования медикаменты", а "денежные средства на счёт учреждения не поступали".

Боровичская центральная районная больница Пожертвования от "Р-Фарма" — 142 тыс. рублей Контракты с "Р-Фармом": 2017 год — 2,8 млн рублей 2018 год — 448 тыс. рублей

Как рассказали в бухгалтерии больницы, "Р-Фарм" передал ей бесплатно "контейнер для подогрева контрастного вещества" (используется, например, при компьютерной томографии).

Новгородская областная клиническая больница Пожертвования от "Р-Фарма" — 284 тыс. рублей Контракты с "Р-Фармом": 2017 год — 11 млн рублей 2018 год — 6 млн рублей

От Новгородской областной клинической больницы Лайф получил письмо, подписанное главврачом. Больница "официально уведомляет, что никогда не получала от фармацевтической фирмы АО "Р-Фарм" никаких перечислений денежных средств в качестве грантов или пожертвований", говорилось в письме. Дарил ли "Р-Фарм" лекарства или что-нибудь ещё, не уточнялось.

Сама фармкомпания тоже получила запрос Лайфа, но отказалась комментировать свою благотворительность в отношении больниц. "Р-Фарм" должен отчитываться о ней, потому что входит в Ассоциацию международных фармацевтических производителей.

Все 62 компании, которые являются членами ассоциации, публикуют такие данные. Это миллиарды рублей ежегодно, переданные большой фармой в больницы, медицинские ассоциации и отдельным врачам. Как сообщала ассоциация ранее, в 2016 году только 40 её членов передали российским организациям здравоохранения 3,27 млрд рублей, врачам — 3,4 млрд.

В 2017 году фарма также не скупилась. Например, как следует из отчётов, Abbott передала организациям здравоохранения 93 млн рублей, Bayer — 158 млн, AstraZeneca — 171 млн. При этом большинство компаний, входящих в ассоциацию, не выходят на госзакупки напрямую.