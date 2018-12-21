В Челябинске врачи бросили пациента с трепанацией, оставив на полу среди мусора

На кадрах видно, как мужчина с серьёзной травмой головы лежит в куче салфеток на старых скомканных простынях.

В Сети появилось видео из городской больницы Усть-Катава Челябинской области, на котором показаны шокирующие условия содержания пациентов. В частности, одного из них оставили лежать на полу в мусоре, несмотря на то что мужчине была проведена трепанация черепа. Как видно на кадрах, в так называемой палате отсутствует мебель, а вместо кровати — грязный матрас.

Пациента, которого сняли на видео, перевели из областной больницы, где и была сделана операция. Однако после этого никакого лечения мужчина, у которого была серьёзная травма головы, не получил. Вместо этого он лежит на полу в куче ваты из разодранного матраса и на старых скомканных простынях.