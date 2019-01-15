Я сделяль! В больнице под Пензой пациентам поставили койки из досок и стульев

Посетители Кузнецкой межрайонной больницы в Пензенской области шокированы видом койки в терапевтическом отделении: роль этого предмета мебели исполняли длинные доски, положенные на стулья.

Фотографии импровизированной кровати появились в группе "Подслушано в Кузнецке".

Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались "Подслушано в Кузнецке"

За двое суток снимки собрали больше трёхсот комментариев и привлекли внимание как общественности, так и работников клиники. Впрочем, проблему это не решило — пока пациентов продолжают класть на доски, а дополнительные кровати подвезут лишь через десять дней.

Как следует из комментария сотрудника больницы, терапевтическое отделение просто не справляется с наплывом пациентов.

Для выяснения причины госпитализации на "приставные места" проведён внеплановый административный обход терапевтических отделений. Выяснено, что причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни Денис Денисов

Агентство "Интерфакс" обратилось за комментарием к пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области. Там слова Дениса Денисова подтвердили и отметили, что в соцсетях размещена официальная позиция медучреждения по этой ситуации.