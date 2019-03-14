Сердце школьника, утонувшего в пруду, не билось 2 часа, но дальше произошло чудо

Малыш из Цзунчана, Китай, играл у пруда и, поскользнувшись, случайно упал в воду. Когда пропажу мальчика обнаружили, было уже поздно, пишет The Sun.

53-летний Янг Ю, спасший ребёнка, рассказал, что он с родителями приехал на отдых и увидел, что на поверхности пруда плавают детские штаны. Мужчина позвал на помощь и бросился в воду. Там на дне он и нашёл мальчика — тот лежал лицом вниз. Ребёнка тут же доставили в больницу, и врачи, обнаружив, что мальчик не дышит, начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

Врачи работали 40 минут, но всё безрезультатно — не было ни дыхания, ни сердцебиения. Медики уже готовы были констатировать смерть малыша, но его мама и дедушка со слезами на глазах попросили не останавливаться. Специалисты продолжили реанимацию и подключили мальчика к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Я был не в силах им отказать. А кто бы на моём месте смог? Доктор Ван Бо

И вот через 110 минут ребёнок задышал самостоятельно. Врачи пришли в изумление. Мальчика отправили в больницу Ибиня для обследования, ведь кислородное голодание могло негативно сказаться на работе мозга. Доктор Ван Бо признался, что такое чудесное воскрешение произошло в его практике впервые за 14 лет.