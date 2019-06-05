Медсестра утешила плачущего от боли ребёнка, и их история облетела весь Интернет

Будем честны, больницы способны напугать кого угодно, особенно маленьких детей. 5-летний Слейд Томпсон из Пенсильвании, США, проснулся после операции на миндалины и не увидел рядом с собой мамы. Хорошо, что медсестра не оставила его в беде.

За свои пять лет Слейд уже не единожды был в больнице и даже не единожды — на операционном столе. Но в этот раз малыш проснулся дезориентированным после наркоза, напуганным и испытывающим боль. Он позвал маму, но её не могли к нему пропустить по правилам. Поэтому Слейд не сдержался и расплакался, пишет Daily Mail.

Сквозь слёзы он спросил медсестру, не обнимет ли она его, пока ему не станет лучше. Энни Хагер ни минуты не раздумывала — тут же аккуратно подвинула мальчика и залезла к нему на кровать, крепко обняв. Слейд проплакал несколько минут, а после заснул. Когда наконец маму пустили в палату к сыну, она увидела доброту медсестры и сфотографировала парочку.

Медсёстрам платят, чтобы они присматривали за пациентами, а не утешали их. Она просто могла сказать: "Нет, подожди маму". Но она осталась и обнимала Слейда, пока он не заснул Лайла Томпсон, мама Слейда

На следующий день малыш пришёл навестить медсестру и вручить ей цветы, которые купили специально для "мисс Энни". Увидев девушку, Слейд влетел в неё и крепко обнял в благодарность за всё, а медсестра не удержалась и расплакалась.

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