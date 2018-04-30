"Моему сыну пересадили 5 органов за одну операцию. Он — моё маленькое чудо"

Семилетний Джей Крауч из Лестершира стал одним из самых маленьких пациентов, переживших трансплантацию пяти органов сразу. Врачи пересадили малышу две почки, печень, поджелудочную железу и тонкий кишечник, сообщает Mirror.

Мама Джея Крауча Кэти заподозрила, что сын болен, когда ему было всего несколько дней. Ребёнок не хотел есть и испытывал явные трудности с пищеварением. В шесть недель у мальчика открылась рвота желчью — и его срочно госпитализировали.

Мы вызвали скорую помощь, и его отвезли в больницу. Это было ужасно, он был таким крошечным малышом Кэти, мама Джея

Врачи предположили, что Джей болен менингитом, и стали колоть ему антибиотики, но это не помогало — через несколько часов у малыша остановилось сердце. Отчаявшись, врачи решились на диагностическую операцию и наконец выяснили, что причиной страданий младенца является некроз кишечника.

Малыша срочно перевели на внутривенное питание. Оно спасло жизнь Джею, но в дальнейшем привело к почечной недостаточности и разрушило печень ребёнка. К 2016 году стало ясно: без пересадки внутренних органов мальчику не выжить. Джей ждал операции почти два года, и наконец в марте этого года его маме позвонили из детской больницы Бирмингема и сообщили, что донор найден.

Когда мне позвонили из больницы, я закричала. Я понимала, что где-то погиб маленький ребёнок, и это невероятно грустно Кэти, мама Джея

В ходе десятичасовой операции ребёнку пересадили сразу пять органов. Врачи предупредили Кэти, что восстановление займёт долгие месяцы, но Джей уехал домой уже через месяц после операции. Он постепенно учится есть самостоятельно, и его первой пищей стали тосты с маслом.

Мама Джея рассказывает, что никогда не сможет в полной мере отблагодарить родителей маленького донора. Она до сих пор ничего не знает о ребёнке, чья смерть спасла жизнь её сыну. Кэти надеется, что когда-нибудь она сможет познакомиться с ними лично.