Мальчик чудом дожил до рождения сестры и перед смертью пообещал стать её ангелом

Девятилетний Бейли Купер несколько лет боролся с неходжкинской лимфомой, но болезнь оказалась сильнее — накануне Рождества мальчик скончался. Однако перед смертью он пообещал родителям стать ангелом-хранителем для своей новорождённой сестры, рассказывает The Sun.

Первые симптомы лимфомы появились у Бейли ещё в 2016 году. Тогда мальчик попал в больницу с тем, что врачи сочли инфекционным заболеванием. Они начали лечить ребёнка антибиотиками, однако ему становилось хуже — к воспалению в грудной клетке присоединились боли в животе. Тогда медики провели более тщательный анализ и выяснили, что Бейли страдает онкологическим заболеванием.

Мальчику срочно начали проводить химиотерапию, и казалось, что лечение помогло — после нескольких курсов Бейли достиг ремиссии. Он даже смог вернуться в школу, однако радость была недолгой — спустя три месяца болезнь вернулась. Врачи вновь начали проводить химиотерапию, а затем провели Бейли трансплантацию костного мозга.

Врачи сказали нам, что даже если Бейли выживет, он всегда будет страдать от последствий лечения. Но мы должны были испробовать всё, что можно Ли, отец Бейли

В концу июля медикам вновь удалось добиться ремиссии, но она продлилась всего шесть недель. И теперь никакого лечения для Бейли не существовало. Врачи сообщили его родителям, что мальчику осталось жить всего несколько недель. Но ребёнок оказался сильнее: он дождался конца ноября, когда появилась на свет его маленькая сестра.

Мы не думали, что он продержится так долго, но он решил встретиться с Милли. Он обнял её и сделал всё, что делают старшие братья: переодел её, помыл её, спел ей Рейчел, мама Бейли

Накануне Рождества Бейли стало значительно хуже. У его кровати собралась вся семья, и мальчик сообщил, что ему пора идти, чтобы стать ангелом-хранителем для своей маленькой сестры. А когда его бабушка сказала, что хотела бы поменяться с ним местами, возразил, что это было бы эгоистично с её стороны, ведь у неё остались внуки, о которых нужно заботиться. Вскоре после этого Бейли тихо ушёл, чтобы исполнить своё обещание.