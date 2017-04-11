Опубликован график сноса хрущёвок в Москве. Найди свою пятиэтажку на карте

Основные работы по отселению и сносу запланированы департаментом строительства на весенний и осенний периоды. Меньше всего мероприятий проведут в летние месяцы. Любой дом, снос которого запланирован на этот год, вы можете найти на интерактивной карте.

2-й квартал 2017 года (апрель, май, июнь) — 28 домов:

Дежнёва пр., д. 22, к. 1

Дежнёва пр., д. 8

Полярная ул., д. 5, к. 2

Ясный пр., д. 16, к. 2

Молодцова ул., д. 33, к. 1

Яблочкова ул., д. 20, к. 2

Яблочкова ул., д. 18, к. 4

Молодцова ул., д 17, к.1

Молодцова ул., 25, к.1

Плющева ул., д. 15, к. 3

Кирпичная ул., д. 49

Профсоюзная ул., д. 98, к. 3

Профсоюзная ул., д. 98, к. 6

Профсоюзная ул., д. 98, к. 7

Профсоюзная ул., д. 98, к. 8

Коштоянца ул., д. 19

Коштоянца ул., д. 27

Коштоянца ул., д. 9

Коштоянца ул., д. 37

Ленинский пр-т., д. 110, к.4

Лобачевского ул., д. 84

Малая Филёвская ул., д. 22

Малая Филёвская ул., д. 24, к. 1

Малая Филёвская ул., д. 24, к. 2

Малая Филёвская ул., д. 24, к. 3

Ак. Павлова ул., д. 32

Ак. Павлова ул., д. 34

М. Жукова пр., д. 51, к. 4

3-й квартал 2017 года (июль, август, сентябрь) — семь домов:

Русаковская ул., д. 2\1, с. 1

Русаковская ул., д. 2\1, с. 2

Ярцевская ул., д. 27, к. 5

Ярцевская ул. , д. 31, к. 2

, д. 31, к. 2 Ярцевская ул. , д. 31, к. 3

, д. 31, к. 3 Ярцевская ул. , д. 27, к. 4

, д. 27, к. 4 М. Жукова пр., д. 35, к. 2

4-й квартал 2017 года (октябрь, ноябрь, декабрь) — 29 домов:

Русаковская ул., д. 6, с. 2

Яблочкова ул., д. 22, к. 1

Милашенкова ул., д. 7, к. 3

Годовикова ул., д. 10, к.1

Годовикова ул., д. 10, к. 2

Яблочкова ул., д. 22, к. 3

Добролюбова ул., д. 17

Анненская ул., д. 6

Шереметьевская ул., д. 31, к. 1

Шереметьевская ул. , д. 31, к. 2

, д. 31, к. 2 1-я Вольская ул., д. 18, к. 3

Кастанаевская ул., д. 61, к. 1

Кастанаевская ул., д. 61, к. 2

Кастанаевская ул ., д. 63, к. 1

., д. 63, к. 1 Ак. Павлова ул. , д. 36, с. 1

, д. 36, с. 1 Ак. Павлова ул. , д. 36, с. 2

, д. 36, с. 2 Ак. Павлова ул. , д. 38

, д. 38 Ак. Павлова ул. , д. 40

, д. 40 Ак. Павлова ул. , д. 54

, д. 54 Ак. Павлова ул. , д. 56

, д. 56 Ярцевская ул., д. 31, к. 6

Главмосстроя ул., д. 1

Главмосстроя ул., д. 1, к. 1

д. 1, к. 1 Главмосстроя ул., д. 1, к. 2

д. 1, к. 2 Народного Ополчения ул., д. 13, к. 4

Генерала Карбышева ул., д. 9, к. 1

Генерала Карбышева ул., д. 11, к. 1

Генерала Глаголева ул., д. 16, к. 1

Яблочкова ул., д. 22, к. 2

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным поручил властям столицы снести так называемые хрущёвки — пятиэтажные дома.

В рамках программы рассматривается снос и расселение около восьми тысяч ветхих пятиэтажек. Их общая площадь — 25 миллионов квадратных метров. Ожидается, что новое жильё получат 1,6 млн человек, для их переселения понадобится не менее 30 миллионов квадратных метров нового жилья.

Первый этап расселения москвичей будет оплачен из городского бюджета. Всего на это выделят 300 миллиардов рублей.

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