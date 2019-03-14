Российский бомж: молодой, умный и разведённый

Сотрудники Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) и правозащитники проанализировали 14 тысяч анкет бездомных людей. На основе полученных данных удалось составить среднестатистический портрет российского бездомного.
Средний возраст — 46 лет
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Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Средний стаж уличной жизни — семь лет
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Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Большинство — образованные люди
13% бездомных имеют высшее образование и 43% — среднее специальное.
Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов
Больше половины живут на улице из-за безработицы и разводов
32% стали бездомными в результате трудовой миграции и 30% — из-за семейных проблем
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
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