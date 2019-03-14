Российский бомж: молодой, умный и разведённый

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Российский бомж: молодой, умный и разведённый

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Сотрудники Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) и правозащитники проанализировали 14 тысяч анкет бездомных людей. На основе полученных данных удалось составить среднестатистический портрет российского бездомного.

Средний возраст — 46 лет

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Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Средний стаж уличной жизни — семь лет

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Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Большинство — образованные люди

13% бездомных имеют высшее образование и 43% — среднее специальное.

Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов

Больше половины живут на улице из-за безработицы и разводов

32% стали бездомными в результате трудовой миграции и 30% — из-за семейных проблем

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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