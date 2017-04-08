63-летний Борис Гребенщиков закрутил роман с 39-летней Любовью Толкалиной

В паспорте лидера группы "Аквариум" три штампа, в биографии — десятки разбитых сердец. Громкая слава ловеласа закрепилась за рокером ещё в начале 80-х — одну за другой он уводил жён у своих лучших друзей. В 1989-м женился в третий раз, на женщине Ирине, и, несмотря на редкие фотографии в прессе в компании незнакомок, казалось, остепенился.

Годы действительно изменили легендарного БГ — давно не слышно не только о его романах на стороне, но и былая популярность, которой прежде не хватало места в стенах стадионов, теперь умещается даже в крохотном ДК в Муроме. Именно там 63-летний артист попал в объектив Лайфа вместе с новой пассией, которой оказалась бывшая жена Егора Кончаловского — 39-летняя Любовь Толкалина.

На спешно покидающую Дом культуры актрису никто не обратил внимания. У служебного выхода Гребенщикова больше не караулят толпы, лишь несколько человек, по-прежнему мечтающих пожать его руку. От их чёрных потёртых косух разносится стойкий запах табака и недавно выпитого алкоголя.

"Простите, Борис Борисович устал. Поцеловать? Нет, нельзя. Автограф тоже не просите", — умоляюще произносит турменеджер группы Пётр. Человек пять, не больше, всё же решаются дождаться музыканта, несмотря на уговоры. Но надежды фанатов на заветное рукопожатие лопаются как мыльный пузырь: Борис торопливо садится на заднее сиденье машины, рядом с возлюбленной, и уезжает, не проронив ни слова.

Красный "шевроле" 63-летнего рокера на удивление останавливается в не самом лучшем заведении российской глубинки под названием "Капитан Крюк". Около полуночи на улицах Мурома безлюдно, что позволяет Толкалиной наконец-то взять под руку музыканта и проследовать вместе с ним в полупустое кафе.

Чёрные очки и широкополую шляпу Гребенщиков снимает лишь внутри. Однако официантки сперва узнают актрису. Пока компания располагается за столиком, женщины в фартуках по цепочке передают от барной стойки на кухню: "Толкалина тут", из чего можно сделать выводы, что по вечерам, оставив работу, местные барышни предпочитают рокерским песням романтические сериалы. Да и, вероятно, недавняя новость о разводе звезды мыльных опер с Егором Кончаловским после 20 лет брака в российской провинции куда популярнее концертов "Аквариума".

С кухни по очереди приносят шашлык и рюмки с белой жидкостью. Меню здесь не отличается разнообразием, зато цены не бьют даже по самому худому кошельку: 240 рублей за пиццу, столько же за мясо, 20 рублей — 50 граммов вина, правда, наливают его не из стеклянной бутылки, а из картонной упаковки.

Для проживания влюблённые выбрали люкс гостиницы "Лада". В просторном номере стоимостью от 4700 рублей в сутки — две комнаты: гостиная с диваном и спальня с двуспальной кроватью. Несмотря на звёздный статус, Гребенщиков довольствуется тремя звёздами, указанными над входом, — других тут попросту нет. Оттого стены холла отеля увешаны фотографиями хозяйки со знаменитостями. В самом центре, вмиг попадая в поле зрения постояльцев, красуется рамка со снимком Дмитрия и Светланы Медведевых — особая гордость.

Следующим утром, несмотря на входящий в стоимость завтрак, сотрудницы кафе на первом этаже гостиницы Гребенщикова и Толкалину так и не дождались. Нежно поцеловав свою Любовь на прощание, БГ посадил актрису в такси до вокзала, а сам отправился в город невест — Иваново.

Своих женщин артист уводил у лучших друзей. В 1989-м женился в третий раз — на жене своего гитариста. К изменам мужа Ирина привыкла. И, когда в прессе появлялись новые снимки Гребенщикова с незнакомками, разводила руками: "Его измены легализованы".