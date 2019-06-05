Девушка с бородой удачно вышла замуж, хоть и боялась, что навсегда осталась одна

36-летняя Литтл Бэр Шварц из города Сиэтл, штат Вашингтон, выглядит необычно, но это ещё не значит, что девушка недостойна любви и семейного счастья.

Литтл Бэр встретила своего мужа, 45-летнего Тобиаса Брэдика, благодаря "Фейсбуку". Она долго была одна и боялась, что никто и никогда больше не захочет с ней отношений. Мало кто из её бывших был готов находиться с ней рядом на людях. Но всё изменилось, когда она решилась написать в Сети, что ищет парня, и на её пост откликнулся Тобиас, сообщает Daily Mail.

С 14 лет девушка страдает синдромом поликистозных яичников, который вызывает гормональные нарушения в организме, в том числе и рост волос на лице. До 31 года Литтл Бэр жутко стеснялась этого и каждый день, запираясь от близких в ванной, сбривала свою бороду. Но с годами она смогла принять и полюбить себя со всеми особенностями. Оставалось найти человека, для которого её внешность не станет проблемой.

Таким человеком и стал Тобиас. Они были друзьями в "Фейсбуке" довольно давно, и мужчина боялся, что так и останется во френдзоне, а Литтл Бэр не воспримет его ухаживания всерьёз. Но страхи оказались беспочвенными, и в феврале 2019 года они поженились. Для их любви препятствием не стала ни борода Литтл Бэр, ни тот факт, что она исповедует христианство, а Тобиас — сатанист.

Сейчас симптомы недуга даже приносят Литтл Бэр деньги. Во время участия в конкурсе на лучшую фейковую бороду среди женщин (девушка неправильно истолковала условия и думала, что остальные участницы тоже будут с настоящими бородами) она встретила цирковую труппу. Артисты позвали её к себе, и теперь Литтл Бэр выступает с музыкальными номерами, а борода добавляет её яркому образу изюминку.