Ядовитый сосед. Как борщевик захватывает дачи и как его победить

Лайф собрал советы специалистов, как реагировать на появление борщевика рядом со своими дачами и как защитить собственные огороды.

Ядовитый борщевик захватывает всё больше территорий. Опасное растение атакует земельные участки и парки, его можно встретить практически в черте любого города России.

По словам лидера движения "Антиборщевик" Марии Поповой, семена борщевика завозят с землёй для газонов.

— У этого ядовитого сорняка большая конкурентоспособность, и, если не принимать мер, он быстро размножается, достигая трёх метров, и может легко выжить остальных зелёных обитателей, тем самым вытесняя местные растения, — объяснила Попова.

В сообществе "Антиборщевик" добавляют, что вражеские кустики замечают в Москве уже не первый год, количество уничтоженных активистами побегов увеличивается, как и география столичного борщевика.

— Борщевик Сосновского — это чуждый для местной природы вид. Побеги завезли в наши края в конце 40-х годов с его родины — предгорий Северного Кавказа, — рассказал кандидат биологических наук Борис Самойлов. — Планировали делать из него силос, то есть корм для коров. Однако коровы после этого корма стали давать горькое молоко. И советские хозяйственники от борщевика отказались.

Как защитить дачу

— Врага нужно держать на подступах и не дожидаться, когда он вырастет на участке. Если он уже в пятистах метрах от участка, то есть смысл его уничтожать, потому что через несколько лет он появится на вашей даче, — предупреждает Попова.

Выкапывать и перерубать растение Корень достаточно срубить ниже точки роста 15 сантиметров глубиной Фото © Schellhorn / ullstein bild via Getty Images

— Корень борщевика Сосновского уходит очень глубоко, весь его доставать не надо, — объясняет Мария Попова.

Обрезать цветы у растения Это нужно, чтобы не завязались семена. Цветы отрезаются легко. Через три недели повторить операцию Фото © Shutterstock

— После цветения растение естественным образом отмирает, оно цветёт только один раз в жизни, — рассказывает лидер движения "Антиборщевик".

Чёрная плёнка Толстую чёрную плёнку не менее 10 микронов нужно постелить примерно на год, начиная с ранней весны. Растение погибнет без света. Фото © Про борщевик

— Этот способ хорош для тех, кто обнаружил на своём участке заросли борщевика, — говорит Мария Попова. — Например, такой неприятный сюрприз может ожидать того, кто только купил дачный участок.

В Московской области принята программа, можно оставлять заявки на интернет-портале "Добродел", чтобы скосили этого вредителя, так можно сдерживать распространение.

Опрыскивание гербицидами Обработку следует проводить в безветренную и недождливую погоду — за четыре часа до или через четыре часа после дождя. Фото © Борщевик Сосновского

— Мероприятия по гербицидной обработке желательно согласовывать с местной администрацией, чтобы не нарушить установленные правила и не получить штраф, — предупреждает Попова. — Например, обработка гербицидами законодательно запрещена в заповедниках и водоохранной зоне (это 200 метров от рек и ручьёв).

Меры безопасности От растения можно получить сильные ожоги, поэтому при контакте с ним должно быть закрыто всё тело Фото © Shutterstock

Специалисты утверждают, что в борьбе с борщевиком Сосновского нужно выкапывать растение два года подряд и только на третий год оно исчезает.

— Я переписываюсь с людьми со всей страны. Есть те, кто объединяется деревнями и так пытается сохранить родную природу, чтобы было куда выйти из своего огорода, — рассказала лидер движения "Антиборщевик".

Специалисты рекомендуют не лениться и внимательно следить за прилегающей к дачам территорией.