Последние слова 5-летнего ребёнка, которого убил рак: Мне жаль, что я подвёл вас

Страшный диагноз мальчику поставили в 2016 году, но за это время ему так и не удалось собрать необходимую сумму на лечение.

Малыш, за которого переживали тысячи жителей Ланкашира во главе с певицей Pink, скончался, несмотря на все усилия врачей. Пятилетний мальчик всё это время храбро боролся с онкологией, однако болезнь всё же одолела его. Перед смертью Чарли Проктор словно извинился перед своей мамой, сказав напоследок: "Мне очень жаль", сообщает The Sun.

Ребёнку требовалась пересадка печени после того, как в 2016 году ему поставили страшный диагноз — гепатобластома. Однако его родителям так и не удалось собрать необходимые £855 тыс., чтобы отправить сына на операцию в США.

Прошлой ночью в 23:14 мой лучший друг и мой мир сделал последний вдох. Он заснул в объятиях папы, который держал нас в этот момент. Наши сердца разрываются от боли. Чарли, ты дал мне шанс стать мамой. Ты мне показал, что на самом деле означает любовь Мама Чарли

Незадолго до смерти сын обратился к маме и сказал: "Я очень сожалею, что так вышло". Об этом Эмбер сообщила в Facebook, выложив его последнее фото.