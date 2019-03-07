Президент Бразилии спросил в Twitter про "золотой дождь" — конечно, не для себя

В Бразилии только отгремел ежегодный карнавал, некоторые моменты которого успели не понравиться новоиспечённому президенту Жаиру Болсонару.

Консервативных взглядов политику пришлось не по душе поведение отмечающих карнавал. В особенности он критиковал представителей ЛГБТ. В своих обсуждениях праздника он дошёл до того, что задал пользователям "Твиттера" весьма щекотливый вопрос. 63-летний госдеятель поинтересовался, что такое "золотой дождь", написав термин по-английски.

И ответ не заставил себя ждать. Немного потрясённые пользователи принялись тренироваться в остроумии. Они зачастую грубовато пытались объяснить президенту, что одно из значений термина — "сексуальное удовольствие, связанное с мочеиспусканием на полового партнёра".

Это фетиш некоторых людей, которые по согласию писают друг на друга. Отличается от вашего правительства только тем, что вы гадите на головы всех бразильцев hmcpedro

Хм, например, вот это...

А ещё предположили, что политик настолько консервативен, что не умеет пользоваться поисковиками. Некоторые же настолько были недовольны поведением президента, что намекали на импичмент.

Золотой дождь = дождь импичмента MaraTellesReal

Иногда он пишет в "Твиттере" так, словно это гугл chibmiu

Напомним, что 1 января 2019 года СМИ сообщили о том, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность. Но в мировых новостях ему оказываться не впервой. Политик известен своими провокационными заявлениями.