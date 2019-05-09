Муж и жена восстановили целый лес, посадив более 2 млн деревьев за 20 лет

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Муж и жена восстановили целый лес, посадив более 2 млн деревьев за 20 лет

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Фото: Facebook/Instituto Terra

Бразильский фотограф Себастьян Салгаду и его жена Лелия доказали, что даже небольшая группа энтузиастов может изменить мир вокруг себя. 20 лет назад они жили на голых холмах, а теперь их дом окружает тропический лес.

В 90-х Себастьяну и Лелии по наследству досталось ранчо недалеко от города Аймореш. Окружающая территория была в запустении. На протяжении веков там велись вырубка леса и добыча железной руды, а также случались засуха и сильная эрозия почвы, сообщает Bored Panda.

<p>Фото: Facebook / <a href="https://www.facebook.com/InstitutoTerraOficial/" target="_blank"><ins>Instituto Terra</ins></a></p>

Супруги решили восстановить тропический лес, который когда-то произрастал в долине реки Риу-Доси. В 1998 году они основали экологическую организацию Instituto Terra.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/InstitutoTerraOficial/" target="_blank"><ins>Instituto Terra</ins></a></p>

Ранчо получило статус частного заповедника. Перед Себастьяном и Лелией стояла задача не просто посадить несколько деревьев на своём участке, а восстановить всю экосистему на площади в 710 гектаров.

<p>Фото: Facebook / <a href="https://www.facebook.com/InstitutoTerraOficial/" target="_blank"><ins>Instituto Terra</ins></a></p>

Найдя спонсоров, они собрали небольшую команду энтузиастов и за 20 лет посадили в этих краях более 2 млн саженцев деревьев и кустарников, типичных для бразильских тропических лесов. Всего супруги вернули в эти края около 300 видов растений.

<p>Фото: Facebook / <a href="https://www.facebook.com/InstitutoTerraOficial/" target="_blank"><ins>Instituto Terra</ins></a></p>

Со временем на этой территории вновь забили природные источники. Наконец, когда Себастьян и Лелия восстановили лес, его стали заселять животные. Сейчас в местах, где раньше были голые холмы, живут 172 вида птиц и 33 вида млекопитающих.

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