Почему декабрь чёрный для новобрачных и женатых?

В декабре россияне чаще разводятся и реже женятся. Причём за последние десять лет брачная активность в этом месяце снизилась на 30%. Таковы результаты исследования агентства Price & Quality Agency. Виной всему — плохая погода и суеверия.

Аналитики Price & Quality Agency проанализировали свадебную статистику (есть у Лайфа) россиян за 10 лет. Как оказалось, все эти годы повторяется одна и та же история. В первый месяц зимы количество разводов стабильно увеличивается на 15–20%, а число заключённых браков сокращается на 30–40% по сравнению со "свадебным периодом", который длится с июля по сентябрь. Ни в одном другом месяце года такой динамики не наблюдается.

— Новый год считается периодом нового начала, с ним связывают надежды и планы на будущее, поэтому, если решение о разводе у супругов назрело, они стремятся завершить бракоразводный процесс в уходящем году, чтобы не тащить старые проблемы в новый, — поясняет управляющий партнёр аналитического агентства Price & Quality Agency Алексей Репин. — Жениться в декабре не торопятся из-за климата — погода в этом месяце не располагает к традиционным свадебным прогулкам на природе.

Многие молодые люди не хотят регистрировать отношения в декабре опять-таки из-за суеверий. Если уж и собрались пожениться зимой, то ждут до января, чтобы начать новую жизнь с нового года. Впрочем, из года в год число желающих вступить в брак сокращается, а число разводов растёт. Аналитики подсчитали, что в целом за 10 лет число зарегистрированных союзов снизилось на 27%, а число разводов выросло на 43%.

Так, в 2007 году свадеб было на 1 млн больше, чем в 2016-м (3,8 млн против 2,8), а расторгнутых браков на 1,5 млн меньше (2 млн против 3,5). Таким образом, по итогам прошлого года разводились россияне на 20% чаще, чем женились. Если брать данные по декабрям, то за последние 10 лет в этом месяце брачная активность снизилась ещё больше — на 30%.

— Одна из причин современного кризиса семьи в том, что у россиян часто сохраняются традиционно высокие ожидания от брака, но уже нет способности устанавливать и развивать глубокие долговременные отношения, — считает педагог Свято-Филаретовского православно-христианского института Владимир Якунцев. — Сам характер семьи и её "внутренняя температура" зависят от ценностей, которые или объединяют или разъединяют людей. Под семейными ценностями многие сейчас понимают только вещи внешние: сам факт брака, бытовые условия и прочее. Но, чтобы семья соответствовала ожиданиям, которые с ней связывают, её должно объединять нечто большее.