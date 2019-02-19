Не женятся. Что спасёт россиян от демографической ямы?

Количество браков, заключаемых в России, ежегодно снижается. Эксперты рассказали, в чём причина и что может изменить эту тенденцию.

По статистике Минюста РФ, за 2018 год в нашей стране было заключено 967 056 браков. По сравнению с 2013 годом количество свадеб снизилось на 21%. Пять лет назад в России в брак вступили 1 226 353 пары. За это же время сократилось на 12% и количество разводов — 613 042 за прошлый год против 696 688 пятью годами ранее.

Социальные институты сейчас, по мнению психолога Лилии Любимовой, дают возможность женщинам быть более самостоятельными и не спешить замуж. А мужчины благодаря Интернету и социальным сетям не торопятся останавливать свой выбор на какой-то одной девушке и связывать с ней всю жизнь.

— Институт брака всюду размывается: молодые люди всё чаще просто сожительствуют и не регистрируют свои отношения. Для них это нормально, — говорит социолог Леонтий Бызов.

В сожительстве, как отметила психолог Татьяна Семенко, мужчины чувствуют себя свободными без штампа в паспорте, а женщины — замужними.

Почему россияне разлюбили ЗАГС

Экономическая нестабильность Люди не уверены в завтрашнем дне, а брак подразумевает рождение детей, ответственность и обязательства друг перед другом. Кадр из фильма "Там, где сердце" / © Кинопоиск

Смешанные браки "У нас любовь или всё ради гражданства?" — задаются вопросом россияне, находящиеся в отношениях с иностранцами. В загс не спешат. Кадр из фильма "Там, где сердце" / © Кинопоиск

Лёгкий доступ и активный поиск У некоторых людей есть иллюзия: в жизни нужно частое обновление. В том числе и в отношениях. Им стабильный брак не подходит. Кадр из фильма "Сколько у тебя?" / © Кинопоиск

Стереотипы о счастье В соцсетях мы видим "оттюнингованных" людей и их свободную жизнь. И кажется, вот у них счастье. А не брак, дети, ипотека. Кадр из фильма "История Золушки" / © Кинопоиск

Снижение секс-табу Раньше брак позволял узаконить секс между людьми. Сегодня такие нормы не требуются, в сексуальном плане люди раскрепостились. Кадр из фильма "9 1/2 недель" / © Кинопоиск

Брак мешает карьере Семья отвлекает от работы. Приходится думать об общих делах, а не о развитии карьеры. Для многих это причина не жениться. Кадр из фильма "Я не знаю, как она это делает" / © Кинопоиск

Демограф Игорь Белобородов отмечает, что падение количества браков и разводов связано со снижением числа потенциальных женихов и невест.

— В 1990-е годы в России была "демографическая яма". Сейчас те, кто родился в 90-х, доросли до брачного возраста, но их физически меньше. Поэтому меньше браков, меньше разводов, — говорит эксперт.

На снижении количества разводов, как считает Леонтий Бызоев, сказывается и ситуация в мире. По мнению эксперта, наличие внешнего врага у нашей страны сплачивает людей.

— Отсутствие стабильности в мировой политической ситуации и внутри страны стимулирует людей к сохранению стабильности в семьях, — добавил социолог.

Россияне не стремятся разводиться, потому что хорошего партнёра сегодня очень сложно найти. Татьяна Семенко отмечает, что люди сегодня не торопятся жениться, но если всё-таки расписались, то пытаются жить в любви и согласии. Так спокойней.

К 2025 году демографы прогнозируют сокращение численности 20−29-летних россиян в два раза. В связи с этим количество заключаемых браков будет снижаться. Для изменения ситуации необходимы комплексные экстренные меры. Игорь Белобородов одной из мер называет увеличение малоэтажной застройки: у молодых семей появится простор для жизни, прогулок и рождения детей.

— Здесь же уместно говорить об изменении системы образования. В школах необходимо ввести семейный компонент как на уровне отдельной дисциплины, так и на уровне интеграции в остальные школьные предметы. Детей нужно образовывать в семейных вопросах и пропагандировать семейные ценности, — добавил демограф.

Улучшение социального обеспечения граждан, повышение уровня образования и здравоохранения, по мнению экспертов, являются главными мерами в демографической ситуации нашей страны.