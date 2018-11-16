В Нягани мальчик столкнул с эскалатора младшего брата, который сидел в тележке

На кадрах видно, как мальчик спускает тележку с малышом с эскалатора.
Как сообщил один из свидетелей происшествия, малыш разбил голову и потерял сознание. Посетители торгового центра срочно вызвали скорую помощь, и ребёнка госпитализировали.
Мать ребят прибежала на место лишь через пять минут после случившегося. По словам свидетелей, она начала кричать и набросилась на старшего мальчика с кулаками. Теперь полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре. Если будет доказано, что женщина оставила детей без присмотра, ей грозит штраф.
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