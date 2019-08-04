Оказывается, такое бывает: 7 шуток братьев и сестёр, которые обошлись без драк

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Фото © Giphy

Кажется, отношения детей в семье — это всегда вечное соперничество и ссоры из-за мелочей. Мы отобрали твиты ребят, которым очень повезло: у них классные братья и сёстры. И отношения у них, конечно, тоже особенные.

Мой младший брат решил надеть зелёную футболку в неподходящий день

mackenzies_32

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mackenzies_32/status/1120397746048000001?s=20" target="_blank">mackenzies_32</a></p>

Мой брат уснул в очень странном положении, поэтому мы поместили его в несколько разных ситуаций, и это слишком смешно, чтобы не поделиться

Elias7800

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Elias7800/status/1074194405605683200" target="_blank">Elias7800</a></p>

Мой брат притворяется мёртвым, когда мама на него кричит

ddanielaisabel

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ddanielaisabel/status/868917409629032448?s=20" target="_blank">ddanielaisabel</a></p>

Младший брат моего лучшего друга только что запостил это в своей истории, и я просто кричу

seanghedi

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/seanghedi/status/1104449881626816512?s=20" target="_blank">seanghedi</a></p>

У моего брата нет большого пальца, и он посылает мне фотографии, как он держит вещи. Надеюсь, это заставит всех смеяться так же сильно, как и меня

maddy_roerig

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/maddy_roerig/status/1054562621473636353?s=20" target="_blank">maddy_roerig</a></p>

Приготовьтесь увидеть мою сестру, которая сражает всех наповал на тематической неделе в школе, посвящённой Диснею

abbysolomon22

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/abbysolomon22/status/920708812251828226?s=20" target="_blank">abbysolomon22</a></p>

Моя сестра думает, что это смешно, но, когда ты надела туфли за 1300 долларов и пошёл дождь, тебе это смешным совсем не кажется

BratMindy

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/BratMindy/status/1147669604736520192?s=20https://twitter.com/BratMindy/status/1147669604736520192?s=20" target="_blank">BratMindy</a></p>

Отец отправил трёхлетнюю дочку на занятия, не догадываясь, что он на неё надел

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