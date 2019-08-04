Оказывается, такое бывает: 7 шуток братьев и сестёр, которые обошлись без драк

Кажется, отношения детей в семье — это всегда вечное соперничество и ссоры из-за мелочей. Мы отобрали твиты ребят, которым очень повезло: у них классные братья и сёстры. И отношения у них, конечно, тоже особенные.

Мой младший брат решил надеть зелёную футболку в неподходящий день mackenzies_32 Мой брат уснул в очень странном положении, поэтому мы поместили его в несколько разных ситуаций, и это слишком смешно, чтобы не поделиться Elias7800 Мой брат притворяется мёртвым, когда мама на него кричит ddanielaisabel Младший брат моего лучшего друга только что запостил это в своей истории, и я просто кричу seanghedi У моего брата нет большого пальца, и он посылает мне фотографии, как он держит вещи. Надеюсь, это заставит всех смеяться так же сильно, как и меня maddy_roerig Приготовьтесь увидеть мою сестру, которая сражает всех наповал на тематической неделе в школе, посвящённой Диснею abbysolomon22 Моя сестра думает, что это смешно, но, когда ты надела туфли за 1300 долларов и пошёл дождь, тебе это смешным совсем не кажется BratMindy Отец отправил трёхлетнюю дочку на занятия, не догадываясь, что он на неё надел