Оказывается, такое бывает: 7 шуток братьев и сестёр, которые обошлись без драк

Мой младший брат решил надеть зелёную футболку в неподходящий день
mackenzies_32
Мой брат уснул в очень странном положении, поэтому мы поместили его в несколько разных ситуаций, и это слишком смешно, чтобы не поделиться
Elias7800
Мой брат притворяется мёртвым, когда мама на него кричит
ddanielaisabel
Младший брат моего лучшего друга только что запостил это в своей истории, и я просто кричу
seanghedi
У моего брата нет большого пальца, и он посылает мне фотографии, как он держит вещи. Надеюсь, это заставит всех смеяться так же сильно, как и меня
maddy_roerig
Приготовьтесь увидеть мою сестру, которая сражает всех наповал на тематической неделе в школе, посвящённой Диснею
abbysolomon22
Моя сестра думает, что это смешно, но, когда ты надела туфли за 1300 долларов и пошёл дождь, тебе это смешным совсем не кажется
BratMindy
Отец отправил трёхлетнюю дочку на занятия, не догадываясь, что он на неё надел