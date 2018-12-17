Анджелина Джоли рассказала 15-летнему сыну, что Брэд Питт был против усыновления

Впрочем, по словам источника, актёр лишь беспокоился, что трёхлетний мальчик на тот момент не говорил на английском.

Только недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли мирового соглашения по вопросу опеки над шестью детьми, однако в самой семье до сих пор царит вражда. Так, по словам источника Us Weekly, актриса рассказала одному из сыновей, что отец не хотел его усыновлять. Джоли также добавила, что Питт был зол, когда, несмотря на его слова, она всё равно продолжила усыновление Пакса.

Брэд Питт был обеспокоен тем, что Пакс, которому было три года, не говорил по-английски. Кроме того, пара переживала на тот момент трудный период в отношениях, и актёру казалось, что для усыновления выбрано не самое подходящее время.

В целом развод негативно сказался на отношениях детей и актёра. Старший сын и до этого с трудом общался с отцом, а теперь они и вовсе перестали контактировать. Брэд Питт признал, что навряд ли им удастся восстановить хорошие отношения.