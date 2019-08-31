Люкс в аренду. Какие предметы роскоши можно взять напрокат и сколько они стоят

Демонстрация финансового благополучия — обязательный атрибут в социальных сетях и на личных встречах с людьми, которых давно не видел, но перед ними нужно "козырнуть" своей состоятельностью. Но что, если на самом деле нет никакого благополучия, и денег на айфон, дорогие часы и люксовую одежду тоже нет? Всё можно взять в посуточную аренду, даже пакет из ЦУМа и брендовые трусы.

Гаджеты напрокат

Новый iPhone Х стоит 55–60 тысяч рублей. Сумма серьёзная, и далеко не у всех россиян есть такие деньги. Но похвастаться гаджетом очень хочется. Его можно взять в аренду за 700 рублей в сутки, но придётся оставить 25 тысяч рублей в залог. За прокат iPhone XS Max компании-арендодатели просят 800 рублей и 35 тысяч залога. Кроме того, в Сети можно найти частных лиц, которые дают смартфон в пользование на нужное арендатору количество дней, но цены у них выше — от 1000 до 5000 рублей в сутки.

Арендовать Macbook тоже можно. От 1500 до 9000 за три дня проката. Сумма залога — от 5 до 60 тысяч рублей в зависимости от состояния техники и модели компьютера.

И если уж "сняли" смартфон и ноутбук, то можно за 500 рублей взять напрокат наушники AirPods. Но ни в коем случае нельзя вынимать их из ушей в течение всего дня, иначе обман вскроется — и все вокруг поймут, что это не ваш гаджет, ведь настоящие пользователи AirPods носят их всегда, даже если не слушают музыку и не разговаривают с кем-то по телефону.

Временные украшения

Хорошие часы стоят десятки тысяч рублей, а аренда их же на сутки — около 1000. К примеру, Ingersoll обойдутся покупателю в 30–35 тысяч, а арендатору — в полторы. Для фотографии в "Инстаграме" и разового свидания этого времени достаточно.

Прокат AppleWatch 4 обойдётся в 200–500 рублей в сутки. Их можно синхронизировать с арендованными айфоном и наушниками. А если хочется ещё больше продемонстрировать свою успешность — есть прокат ювелирных украшений. Тут цены зависят от самого изделия: серьги, кольца, колье, браслеты стоят от 300 до 4500 рублей в сутки.

Аренда одежды и белья

Брендовую одежду предлагают сотни онлайн- и офлайн-магазинов. Мужчины могут нарядиться в костюм Armani за пять-десять тысяч рублей в день, для женщин есть платья от O’Blanco за 3000, а Dolce & Gabbana — за 10–15 тысяч. Платье от Prada обойдётся в пять-семь тысяч рублей в день.

Но под такой наряд нужны ещё и обувь, и сумка. В аренду сдают и это. Сумка Louis Vuitton в магазине стоит от 95,5 тысячи рублей, а напрокат — от трёх до пяти тысяч. Обуться в лабутены можно за 1500 рублей, а в "Шанель" — за 5000.

Тем, кто хочет устроить фотосессию в стиле ню или просто надеть под дорогое прокатное платье дорогое прокатное бельё, не обязательно копить деньги на бренды. Можно взять красивые трусики напрокат всего за 500–1000 рублей в сутки.

Прокат транспорта и его имитации

Аренда автомобиля класса люкс в Москве стоит от десяти тысяч рублей, но снять машину можно минимум на три дня. За мотоцикл придётся заплатить от 3000 рублей в сутки. Максимальная стоимость аренды может достигать нескольких десятков тысяч рублей в зависимости от состояния и класса автомобиля.

А для тех, кому достаточно похвастаться роскошью на фотографиях или видео, существуют имитации салонов частных самолётов. В кожаном белом кресле можно загадочно смотреть в иллюминатор, держа в руках бокал шампанского, а фотограф будет ловить этот момент объективом. В Санкт-Петербурге аренда такого помещения стоит 3000 рублей в час, в Москве — от 5500 рублей, в Уфе — 1500 рублей.

Такими имитациями джетов пользовались и Егор Крид, и Клава Кока, и Тимати. В них артисты снимали клипы, делали селфи и сториз, и это доступно любому желающему.

Чтобы точно поверили

Купить одежду можно в любом масс-маркете, но, чтобы все позавидовали, пакет должен быть из ЦУМа или из любого брендового магазина. Такие тоже продаются на сайтах объявлений за 100–400 рублей. А если нужна ещё и коробка фирменная, то придётся раскошелиться на 1000. Но чего не сделаешь ради собственного благополучия.

Для тех, кто хочет окончательно убедить подписчиков и друзей в собственной успешности, есть прокат шикарных букетов цветов за 800 рублей специально для селфи. Если не хочется арендовать смартфон, а денег на новый нет, но продемонстрировать всему "Инстаграму" "приобретение" гаджета хочется, на сайтах объявлений можно купить коробку от iPhone за 300 рублей и делать посты с подписями: "Купил себе на сдачу новую игрушку" или "Мой зая меня балует".