Число антисемитских акций в Британии достигло рекордного уровня

Об этом сообщается в отчёте британской благотворительной организации The Community Security Trust (CST), целью которой является "защита нашего еврейского сообщества".

— Отчёт CST об антисемитских инцидентах за 2016 год, опубликованный сегодня, показывает рекордное число антисемитских инцидентов на почве ненависти, — отмечается на сайте организации. — CST зарегистрировал в 2016 году 1309 антисемитских инцидентов, что является 36%-ным ростом по сравнению с 960 инцидентами в 2015 году. Ранее самый высокий уровень антисемитизма был зарегистрирован в 2014 году — 1182 инцидента.

Организация указывает, что подобного всплеска ненависти не наблюдалось с 1984 года, когда она начала свою деятельность, координируемую с сотнями еврейских общинных центров страны. Подобная вспышка насилия явно удивила исследователей, так как превысила даже ту, которая наблюдалась в 2014 году во время ввода израильских военных сил в сектор Газа, когда нападения выходцев с Ближнего Востока на еврейские учреждения начались по всей Европе. В 2016 году, судя по опубликованным в отчёте CST граффити, агрессия исходила от белых расистов и неонацистов.

Однако на самом деле удивительного тут мало. Лайф ранее уже суммировал информацию, которую публикуют британские антифашисты и правозащитники, о том, что в стране наблюдается рост числа участников радикальных группировок, демонстрирующих близость идеям Гитлера, таких как National Action. Что интересно, ряды таковых массово пополняются носителями подобных идей из числа иммигрантов из стран Восточной Европы, и прежде всего Польши (после приёма этой страны в Евросоюз в 2004 году только в Британию перебрался почти миллион поляков).

Десятки правых футбольных польских ультрас уже не раз становились участниками уличных драк с британскими антифашистами, атакуя их митинги и концерты. Представители ультраправых партий из Польши — таких, например, как Narodowe Odrodzenie Polski ("Национальное возрождение Польши") — открыто проводили в Лондоне и других крупных британских городах публичные акции, демонстрируя свои флаги и прочую символику. Главным врагом для них являются именно евреи.

— Растёт озабоченность в связи с деятельностью этих польских нацистов, — отметил 6 марта 2016 года в интервью британской газете The Daily Star исследователь правого радикализма Мэттью Коллинз. — Они намного жёстче и гораздо радикальнее, чем наши доморощенные аналоги.

Нельзя не отметить и такую тревожную тенденцию, как влияние на британских неонацистов со стороны украинского полка "Азов" и аффилированных с ним группировок, таких как запрещённая в России за терроризм Misanthropic Division. Созданный в 2015 году в Британии филиал последней тесно сотрудничает с упомянутой выше праворадикальной группировкой National Action, при этом в целом ряде их совместных акций 2015–2016 годов принимал участие (видимо, в качестве куратора) пожилой ветеран итальянского неофашизма Франческо Фонтана, в 2014 году воевавший в рядах "Азова", а ныне занятый вербовкой в его ряды добровольцев в западных странах.

В конце 2016 года следы Фонтаны обнаружились даже в Бразилии, где он в течение 10 месяцев объездил целый ряд крупных городов, пропагандируя участие в военных действиях на Украине среди местных неонацистов, ряд которых затем уехал воевать в Донбасс в рядах "Азова". При этом обеспокоенность местных стражей порядка вызвало то, что явно не без влияния Фонтаны (занимавшегося в "Азове" обучением бойцов) бразильские ультраправые создали лагеря для подготовки к партизанской войне. Аналогичные тенденции по созданию центров тренировки бойцов (в том числе с огнестрельным оружием) фиксируются и в Британии.

— Растущая радикализация и агрессивность ультраправых в сочетании с унижением и разбитыми лицами участников недавней акции в Ливерпуле (речь об организованном National Action "марше белого человека" 15 августа 2015 года, участники которого были изрядно помяты антифашистами, чья блокада вынудила организаторов и вовсе отменить шествие. — Прим. Лайфа) привели к росту участия в группах выживания и обучению боевым искусствам, — сообщается в отчёте о деятельности групп ненависти за 2015 год, подготовленном британским правозащитным объединением Hope and Hate. — Группировками, предлагающими такого рода занятия, являются Misanthropic Division и "Легион", ранее известный как "Легион Сигурда". Первая из группировок возглавляется Франческо Ксаверием Фонтаной, бывшим членом нацистского батальона "Азов" на Украине и членом итальянской нацистской группировки Casa Pound, и включает в себя Джимми Хэя, тренера ММА, работающего в тренажёрном зале в Большом Манчестере.

Деятельность подобных центров также обычно катализирует агрессию ультраправых — в той же Бразилии в местах деятельности Фонтаны были выявлены возникшие группы неонацистов, готовившие насильственные акции против евреев и гомосексуалистов.

Мощный очаг праворадикальной активности, созданный азовцами в 2014 году на Украине и легализованный пришедшими к власти после победы Майдана политиками, как выяснилось, отбрасывает искры далеко за границы страны.