За концерт Бритни Спирс сменила 8 комплектов нижнего белья — подробнее о каждом

36-летняя певица выступила перед огромной толпой поклонников в Остине, Техас, США. И в очередной раз поразила своими пикантными нарядами, которые меняла с завидной периодичностью. Насколько далеко зашла поп-певица, пытаясь удивить фанатов, — в подборке ниже.

1. Боди с красным блестящим верхом и глубоким вырезом певица сочетала с колготками в сеточку и стрингами поверх них

2. Бордовый комплект со стразами в сочетании с леопардовым бюстгальтером и гетрами поверх ботинок. Колготки всё в ту же сеточку

3. Не забыла Бритни и про нечто, напоминающее юбку школьницы. В более приличном варианте она снялась в клипе Baby One More Time. Тогда ей было 17

4. Серебристый блестящий верх, чёрный корсет под грудь плюс ботинки, гетры и уже знакомые колготки

5. Бритни поменяла корсет на кружевной, добавила пояс и эффектное красное боа. Словно из бурлеск-шоу

6. Тёмно-серое боди со стразами и глубоким вырезом и чокером в таком же стиле. Колготкам и ботинкам певица оказалась верна и тут

7. Еще один вариант боди — под горло, с открытыми боками и со стразами. Певица продемонстрировала на концерте несколько оттенков красного

8. И, наконец, Бритни превратилась на сцене во властную даму в садомазо-наряде, которая водит парней на поводке. Впрочем, она может себе это позволить