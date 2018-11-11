За концерт Бритни Спирс сменила 8 комплектов нижнего белья — подробнее о каждом

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За концерт Бритни Спирс сменила 8 комплектов нижнего белья — подробнее о каждом

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Фото: соцсети

36-летняя певица выступила перед огромной толпой поклонников в Остине, Техас, США. И в очередной раз поразила своими пикантными нарядами, которые меняла с завидной периодичностью. Насколько далеко зашла поп-певица, пытаясь удивить фанатов, — в подборке ниже.

1. Боди с красным блестящим верхом и глубоким вырезом певица сочетала с колготками в сеточку и стрингами поверх них

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2. Бордовый комплект со стразами в сочетании с леопардовым бюстгальтером и гетрами поверх ботинок. Колготки всё в ту же сеточку

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3. Не забыла Бритни и про нечто, напоминающее юбку школьницы. В более приличном варианте она снялась в клипе Baby One More Time. Тогда ей было 17

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4. Серебристый блестящий верх, чёрный корсет под грудь плюс ботинки, гетры и уже знакомые колготки

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5. Бритни поменяла корсет на кружевной, добавила пояс и эффектное красное боа. Словно из бурлеск-шоу

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6. Тёмно-серое боди со стразами и глубоким вырезом и чокером в таком же стиле. Колготкам и ботинкам певица оказалась верна и тут

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7. Еще один вариант боди — под горло, с открытыми боками и со стразами. Певица продемонстрировала на концерте несколько оттенков красного

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8. И, наконец, Бритни превратилась на сцене во властную даму в садомазо-наряде, которая водит парней на поводке. Впрочем, она может себе это позволить

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