Детство в.... Бритни Спирс насмешила папарацци нарядом для прогулки с бойфрендом

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Детство в.... Бритни Спирс насмешила папарацци нарядом для прогулки с бойфрендом

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В частности, 37-летняя певица надела обувь, которая была на несколько размеров меньше её ноги.

Как бы ни старалась Бритни Спирс вернуться в строй после проблем с наркотиками и алкоголем, но её внешний вид всё равно вызывает много вопросов. Папарацци засняли 37-летнюю певицу во время прогулки с её 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © MEGA</p>

Правда, для прогулки мать двоих детей выбрала крайне странный наряд. Знаменитость надела прозрачную белую блузку, через которую был виден бирюзовый лифчик, а также ободок для волос с кошачьими ушами. Свой образ Бритни дополнила шлёпанцами, которые оказались ей малы на несколько размеров.

<p>Фото © MEGA</p>

Персональный тренер родом из Ирана и певица познакомились в 2016 году. Сэм принимал участие в съёмках её клипа на песню Slumber Party, когда между ними пробежала искра.

Сейчас Бритни взяла маленький отпуск перед тем, как запустить своё новое шоу под названием Britney Spears: Domination.

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