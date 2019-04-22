Фанаты узнали, что Бритни Спирс насильно держат в психиатрической лечебнице

Пугающие слухи начали появляться совсем недавно, но их уже поддержали некоторые известные актрисы и певицы, а мама звезды только подливает масла в огонь в соцсетях, пишет Insider.

В начале года 37-летняя певица огорчила фанатов известием, что долгожданное турне отменяется. Отец Бритни — Джейми Спирс — тяжело болен, и певица хотела провести с ним побольше времени. Затем в марте Бритни решилась обратиться в лечебницу, чтобы восстановить психическое здоровье.

И вот недавно начали появляться странные слухи. Анонимный член команды юристов, работавших с семьёй Спирс, слил информацию, что Бритни заперли в психиатрической лечебнице насильно. Это запросто можно было устроить, ведь с 2007−2008 годов отец Бритни стал её официальным опекуном. В то время женщина страдала сильными нервными срывами и у неё подозревали биполярное расстройство.

Бритни находится в лечебнице с середины января. И дату выписки ей так и не назначили. Она не хотела ложиться в больницу... Напрямую я с ней не говорил, но, как я понял, это вообще было не её решение... Анонимный источник

Фанаты тут же устроили флешмоб #freeBritney, призывая освободить Бритни из лечебницы. Вся эта история выглядела бы неправдоподобно, если бы мама певицы — Линн Спирс — не принялась лайкать посты с этими призывами и не подписалась на нескольких самых активных фанатов. Те восприняли это как молчаливую мольбу о помощи и развернули в Сети самую настоящую кампанию по освобождению певицы.