Бритни Спирс занялась йогой в одном бикини, вернувшись из психлечебницы

Недавно фанатов певицы напугали слухи о том, что её насильно удерживают в психиатрической лечебнице. После этого она поспешила успокоить их, сказав, что у неё всё хорошо, а теперь поделилась роликом, на котором занимается йогой.

На своей странице в "Инстаграме" Бритни выложила видео, на котором выполняет сложные асаны под песню Cardi B под названием I Like It. Звезда стоит на голове, не совсем правильно, но от этого не менее грациозно, делает "собаку мордой вниз" и даже садится на шпагат.

Сочетание танцевальной музыки, уверенных движений певицы и поз, требующих хорошей физической подготовки, воодушевило фанатов. На этих кадрах Бритни действительно выглядит довольной и здоровой. Отдельно подписчики отметили постройневшую фигуру 37-летней звезды — упражнения она выполняла в крошечном бикини с анималистическим принтом.

В начале года певица отменила турне, а потом и вовсе угодила в лечебницу из-за стресса, вызванного тяжёлой болезнью отца. Но самое страшное, похоже, позади, и даже в стрессе Бритни старается видеть что-то хорошее. Недавно она похвасталась, что из-за переживаний сбросила пару килограммов, а теперь подтвердила свои слова этим роликом, доказав — она в прекрасной форме.

Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после помещения в психлечебницу