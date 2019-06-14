Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе, выложив свою версию фото в бикини

Артистка рассказала, что на снимках папарацци она выглядит очень сильно поправившейся, но это не соответствует реальности.

Недавно Бритни вместе со своим бойфрендом отправилась на отдых в Майями, где каталась на яхте. Там звезду подкараулили фотографы, сделав снимки, на которых певица выглядит сильно располневшей. Хотя в "Инстаграме" звезда размещает фото и видео с тренировок, где она довольно худая.

Бритни рассердилась и обвинила папарацци в использовании фотошопа, пишет People. По словам артистки, ей "пририсовали" 40 фунтов (около 18 кг). Она выложила в подтверждение своих слов собственные снимки с отдыха, на которых у неё подтянутая загорелая фигура. И её 25-летний парень Сэм Асгари поддержал возлюбленную, написав в комментариях, что она "настоящая львица".

Люди всегда говорят, что другие люди или знаменитости мошенничают, выкладывая снимки. Но они никогда не подвергают сомнению работу папарацци, продающих ваши переделанные фото Бритни Спирс

За певицу вступились и поклонники в комментариях. Они отметили, что она прекрасно выглядит и ей не нужно это доказывать. А наличие такого молодого красавца рядом — тому подтверждение.

Дорогая, с таким парнем тебе больше ничего не надо доказывать! P. S. Ты выглядишь замечательно! kateoficial

Папарацци сняли, как тело Бритни Спирс выглядит в реальности, а не в Instagram