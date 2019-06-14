Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе, выложив свою версию фото в бикини

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Фото © Instagram/britneyspears

Артистка рассказала, что на снимках папарацци она выглядит очень сильно поправившейся, но это не соответствует реальности.

Недавно Бритни вместе со своим бойфрендом отправилась на отдых в Майями, где каталась на яхте. Там звезду подкараулили фотографы, сделав снимки, на которых певица выглядит сильно располневшей. Хотя в "Инстаграме" звезда размещает фото и видео с тренировок, где она довольно худая.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/britneyspears/" target="_blank"><strong>britneyspears</strong></a></p>

Бритни рассердилась и обвинила папарацци в использовании фотошопа, пишет People. По словам артистки, ей "пририсовали" 40 фунтов (около 18 кг). Она выложила в подтверждение своих слов собственные снимки с отдыха, на которых у неё подтянутая загорелая фигура. И её 25-летний парень Сэм Асгари поддержал возлюбленную, написав в комментариях, что она "настоящая львица".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/britneyspears/" target="_blank"><strong>britneyspears</strong></a></p>

Люди всегда говорят, что другие люди или знаменитости мошенничают, выкладывая снимки. Но они никогда не подвергают сомнению работу папарацци, продающих ваши переделанные фото

Бритни Спирс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/britneyspears/" target="_blank"><strong>britneyspears</strong></a></p>

За певицу вступились и поклонники в комментариях. Они отметили, что она прекрасно выглядит и ей не нужно это доказывать. А наличие такого молодого красавца рядом — тому подтверждение.

Дорогая, с таким парнем тебе больше ничего не надо доказывать! P. S. Ты выглядишь замечательно!

kateoficial

Папарацци сняли, как тело Бритни Спирс выглядит в реальности, а не в Instagram

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