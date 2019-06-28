Бритни Спирс похвасталась фигурой, но так и не научилась пользоваться фотошопом

Певица продолжает отстаивать свою фигуру, пытаясь уверить поклонников в том, что она по-прежнему стройна. Однако выходит не слишком убедительно.

Бритни выложила селфи, где позировала у зеркала в блузке, завязанной под грудью, и короткой юбке. Словно звезда снова решила изобразить школьницу времен её клипа Baby One More Time. И выглядела она при этом довольно молодо и свежо, если бы не одно но.

Подтянутой фигурой певице похвастаться не совсем удалось, пишет Metro. Поклонники уличили артистку в применении фотошопа, с помощью которого она попыталась сделать себе осиную талию. Позади Бритни на фото можно заметить, как искривились ящики шкафа. При этом сама поп-дива недавно укоряла папарацци в редактировании фотографий.

Не хочу показаться грубой, но, похоже, ты отфотошопила талию amymitchellxox

Она настолько худая, что искажает вокруг себя мебель alexjogagdl

В целом поп-икона, за здоровье которой фанаты переживают уже много недель, пытается поддерживать образ довольно беззаботной жизни. Выкладывает видео с тренировками и танцами, наслаждается отдыхом со своим парнем Сэмом Асгари. Но бдительные поклонники пристально следят буквально за каждым её жестом.

Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе, выложив свою версию фото в бикини