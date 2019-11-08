СМИ обвинили мать Бритни Спирс в смерти 12-летнего мальчика

По информации западных изданий, трагедия произошла ещё в 1975-м. Тем не менее за все эти годы женщина так и не попыталась связаться с родителями погибшего ребёнка.

В тот день 20-летняя Линн Спирс ехала за своим братом в городке Кентвуд, штат Луизиана, США. И вышло так, что она насмерть сбила 12-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Тогда обвинения ей так и не были предъявлены, но теперь эту историю СМИ снова вытащили на поверхность. Однако сама Линн до сих пор отказывается комментировать инцидент и довольно резко реагирует на расспросы.

Мама погибшего ребёнка, 78-летняя Ивонна Уинтерс, считает, что это действительно был несчастный случай. И в подобной жуткой ситуации может оказаться каждый. При этом она отмечает, что за более чем 40 лет Линн ни разу не пыталась поговорить с ними и тем более извиниться, пишет Radaronline.

Это было ужасно, но это несчастный случай, что может произойти с каждым. <...> За 40 лет она ни разу не связывалась со мной Ивонна Уинтерс, мама мальчика

Линн Айрин Спирс — американская писательница и учительница. В том же 1975 году она вышла замуж за Джейми Спирса, в браке с которым родила троих детей: Бритни, Брайана и Джейми, отмечает Peoplepill. У Бритни были довольно сложные отношения с мамой, но именно она поддержала певицу во время проблем со здоровьем.

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