Флирт Купера и Леди Гаги продолжился на афтепати, но наутро он об этом пожалел

Кажется, на радость поклонникам Гаги певица и Купер вместе провели около двух часов на афтепати "Оскара". И присутствие Шейк их снова не смутило.

После долгой совместной работы над фильмом "Звезда родилась" Брэдли и Гага стали хорошими друзьями. Но поклонники замечают в их отношениях нечто большее. Флирт звёзд на церемонии вручения "Оскара" плавно перетёк в близкое общение на афтепати. Знаменитости обнимались и шептались друг с другом, пишет Daily Mail. Гага ни на шаг не отходила от Брэдли, а Ирина скромно сидела у стены.

Она [Гага] тусовалась с Брэдли почти два часа. Ирина была там, но сидела на диване в тени, в глубине комнаты, она не выглядела впечатлённой Источник

На историю обратили внимание и коллеги звёзд. Актёр Дэвид Спейд выложил совместное фото Гаги и Купера, подписав: "Есть ли вероятность, что эти двое не спят вместе?" Пост прокомментировала бывшая жена Брэдли Дженнифер Эспозито. Актриса написала ироничное "Ха".

А вскоре после афтепати папарацци засняли в машине Шейк и Купера с печальными лицами. Теперь поклонникам снова есть над чем поломать голову.