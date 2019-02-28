Купер хотел показать в фильме настоящие чувства, но Гага не смогла выйти из роли

В истории любовного треугольника, в который, по слухам, угодили Гага, Купер и Шейк, появились новые подробности.

Отношения звёздного трио обсуждают не только поклонники, но и весь Голливуд. И теперь, по словам источника Pagesix, стали понятны мотивы поступков Купера и Гаги. Брэдли, работая над фильмом "Звезда родилась," хотел, чтобы на экране развернулись неподдельные чувства. А для этого Гага должна была в него влюбиться.

Голливуд обсуждает, что Гага влюбилась в Брэдли во время съёмок и создала ту интенсивную эмоциональную энергию, которую вы видите на экране и на Оскаре. Купер хотел настоящую историю любви на экране Источник

И Гага, как творческая и пылкая натура, возможно, действительно стала испытывать к Куперу чувства. Это подтверждало её поведение на Оскаре и на афтепати. Пара откровенно флиртовала, несмотря на присутствие Ирины Шейк и бывшего возлюбленного Гаги. Однако сам актёр мог так себя вести ради привлечения внимания к фильму.

Некоторые в киноиндустрии считают, что Брэдли может создавать такую ситуацию, чтобы привлечь внимание, <...> Но Гага — художник, она, конечно, вживается в роль, чтобы исполнить песню персонажа Источник

Хотя возлюбленная Купера Шейк пока не делает никаких заявлений на этот счёт, она недовольна происходящим. Например, отписалась от Гаги в "Инстаграме".