Ирина Шейк и Брэдли Купер — на грани разрыва, несмотря на их двухлетнюю дочь

Парочка начала встречаться ещё в апреле 2015 года, и вот спустя четыре года стало очевидно, что роман близится к завершению, как бы звёзды ни пытались его сохранить.

Слухи о том, что в отношениях 44-летнего актёра и 33-летней модели не всё так гладко, появились ещё в прошлом году, когда Брэдли Купер представил свой совместный с Леди Гагой фильм "Звезда родилась". И продвижение картины, и сомнительное поведение знаменитостей вызвало много вопросов, особенно то злополучное выступление на "Оскаре" с песней Shallow, пишет Daily Mail.

Но Гага и сам Купер всячески отрицали свой роман, напоминая из интервью в интервью, что страстная любовь, которую фанаты видели между актёрами, была постановочной, для фильма. Казалось бы, самое время успокоиться, но источник, близкий к паре Купера и Шейк, рассказал, что их отношения висят на волоске.

И удивительно, но дело вовсе не в Леди Гаге. Инсайдер пояснил, что актёр и модель просто слишком разные. Купер не хочет веселиться и ударился в духовность, а Шейк жаждет ходить по вечеринкам. Недавно её заметили на Ибице — одну, без Купера.

Всё не так хорошо, как хотелось бы. Они оба несчастны. Пытаются держаться ради двухлетней дочери, но выходит не очень Источник, близкий к паре

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