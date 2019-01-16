Мать Брэда Питта: Анджелина Джоли разрушила жизнь моего сына и должна ответить

Мать 55-летнего Брэда Питта не может простить Анджелину Джоли за то, что она сломала жизнь её сыну. Актёру приходится всеми силами противостоять матери, которая настаивает на личной встрече с Джоли, сообщает RadarOnline.

Как рассказал источник, близкий к семье Питта, его мать Джейн до сих пор не может простить актрисе её поведение во время развода.

Джейн никогда не простит Анджелину за то, что пережила её семья, и тем более за то, что они почти не видят детей с момента развода источник RadarOnline

Кроме того, женщина уверена, что Джоли обращалась с её сыном жестоко и манипулятивно. Джейн мечтает лично встретиться с актрисой и задать ей несколько вопросов, и остановить её удаётся лишь самому Брэду Питту.