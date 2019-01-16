Мать Брэда Питта: Анджелина Джоли разрушила жизнь моего сына и должна ответить

Как рассказал источник, близкий к семье Питта, его мать Джейн до сих пор не может простить актрисе её поведение во время развода.
Джейн никогда не простит Анджелину за то, что пережила её семья, и тем более за то, что они почти не видят детей с момента развода
источник RadarOnline
Кроме того, женщина уверена, что Джоли обращалась с её сыном жестоко и манипулятивно. Джейн мечтает лично встретиться с актрисой и задать ей несколько вопросов, и остановить её удаётся лишь самому Брэду Питту.
Брэду пришлось умолять маму не прыгать в самолёт, чтобы лично встретиться с Энджи. Она хочет посмотреть ей в глаза и высказать всё, что накипело. Она обвиняет её в том, что та испортила жизнь её сына, и хочет услышать ответы
источник RadarOnline
- Популярные
- По времени