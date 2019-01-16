Мать Брэда Питта: Анджелина Джоли разрушила жизнь моего сына и должна ответить

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Мать Брэда Питта: Анджелина Джоли разрушила жизнь моего сына и должна ответить

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Мать 55-летнего Брэда Питта не может простить Анджелину Джоли за то, что она сломала жизнь её сыну. Актёру приходится всеми силами противостоять матери, которая настаивает на личной встрече с Джоли, сообщает RadarOnline.

Как рассказал источник, близкий к семье Питта, его мать Джейн до сих пор не может простить актрисе её поведение во время развода.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/PageSix" target="_blank">Page Six‏</a></p>

Джейн никогда не простит Анджелину за то, что пережила её семья, и тем более за то, что они почти не видят детей с момента развода

источник RadarOnline

Кроме того, женщина уверена, что Джоли обращалась с её сыном жестоко и манипулятивно. Джейн мечтает лично встретиться с актрисой и задать ей несколько вопросов, и остановить её удаётся лишь самому Брэду Питту.

<p>Фото: © Evan Agostini/Invision/AP</p>

Брэду пришлось умолять маму не прыгать в самолёт, чтобы лично встретиться с Энджи. Она хочет посмотреть ей в глаза и высказать всё, что накипело. Она обвиняет её в том, что та испортила жизнь её сына, и хочет услышать ответы

источник RadarOnline

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