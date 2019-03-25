Пользователь Reddit выяснил: чем больше Брэд Питт ест в кино, тем успешнее фильм

На то, что персонажи Брэда Питта любят полакомиться на экране, поклонники уже давно обратили внимание. А один из них подошёл к вопросу как настоящий исследователь.

Пользователь Reddit c ником LundgrensFrontKick решил пересмотреть фильмы с этим голливудским красавчиком. Он надеялся найти какую-нибудь закономерность в пищевых пристрастиях актёра. Любопытный юзер посчитал калории, которые съедают персонажи в каждом фильме, и пришёл к интересному выводу. По его словам, чем больше съедает герой Питта на экране, тем успешнее получается лента. Юзер даже привёл длинный подробный список в подтверждение.

Пользователь разделил фильмы на три категории. Где актёр не ест, где употребляет от 1 до 200 ккал и где лакомится более чем 200 ккал. И выяснилось, что картины из первой группы в среднем на сайте IMDb получили оценку 6,9 балла, собрав в прокате $68 млн. У второй показатели немного лучше — 6,8 балла и $110 млн. А третья группа оказалась на вершине: 7 баллов и $143 млн.

У фильмов с Питтом, где он потребляет более 200 калорий на экране, более высокие кассовые сборы и оценки критиков и зрителей, по сравнению с лентами, где он не ест или ест мало. Думаю, критикам и зрителям нравится смотреть, как он ест LundgrensFrontKick

И ещё одна деталь от исследователя напоследок. Персонажи Питта на экране чаще всего лакомятся индейкой. Так, за этим блюдом актёра можно застать, например, в "Трое", "Настоящей любви" и "Легендах осени". Перед жующим Брэдом и впрямь сложно устоять.