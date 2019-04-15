Джоли пыталась вернуть Питта во время развода, чтобы они снова стали семьёй

Хоть сама Джоли и призналась, что последний год отношений с Питтом был не самым приятным опытом в её жизни и что она теперь привыкает жить без него, инсайдеры донесли, что 43-летняя актриса пыталась вернуть мужа. Именно поэтому она всячески тормозила развод, а у Питта постоянно возникали какие-то проблемы: то ФБР начнёт расследование, то якобы актёр алименты не платит.
Она снова хотела быть одной семьёй и никак не могла пережить разрыв. Вот почему она концентрировалась на каждой детали развода и делала всё невыносимо сложным для Питта
Источник, близкий к семье
Брэд Питт сразу отказался от предложения Джоли, уточнив, что в романтической связи он состоять не собирается, но участвовать в жизни детей и быть дружной семьёй он хочет. Об этом не самом благородном поведении бывшей жены 55-летний актёр молчал, потому что не хотел втягивать во всё детей и бросать на Джоли тень.
Пользователь Reddit выяснил: чем больше Брэд Питт ест в кино, тем успешнее фильм
- Популярные
- По времени